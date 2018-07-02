Berlin'de koalisyon ortakları arasında mülteci krizi

Avrupa Birliği (AB) zirvesinde mülteci politikasına ilişkin çıkan kararlara Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer'den itiraz geldi. Hükümetin küçük ortağı Hristiyan Sosyal Birlik'in (CSU) lideri Bakan Seehofer'in zirvede Başbakan Angela Merkel'in desteği ile belirlenen belirlenen kararların krizin çözümünde etkili olmayacağını savunduğu bildirildi.

Seehofer, CSU yönetiminin Pazar günü Münih'te yaptığı toplantıda AB zirvesinde alınan kararların partisinin taleplerini karşılamadığına işaret ederek Başbakan Merkel'e açık şekilde cephe aldı. Toplantıya katılanların aktardığına göre, Seehofer AB kararlarının mülteci geri gönderilme süreçlerinde ve sınır kontrollerinin iyileştirilmesinde "etkin” olamayacağını dile getirdi.

Seehofer, bir AB ülkesinde kaydedilen veya iltica başvurusunda bulunan sığınmacıların Almanya'ya girişine izin verilmemesini istiyor. Merkel ise AB ülkelerinde kayıtlı olan, ancak Almanya'ya gelen mültecilerin Almanya'da yeni kurulacak merkezlerde tutulmasını öneriyor.

Soruna Avrupa çapında çözüm bulunması gerektiğini savunan Merkel, AB zirvesinde alınan kararların CSU'nun taleplerini karşılacağı görüşünü dile getirmişti. Merkel, ZDF televizyonuna yaptığı açıklamada, "Aldığımız kararların tamamı aynı etkiyi yaratacak şekilde. Bu benim kişisel görüşüm. Elbette kararı CSU verecek” diye konuşmuştu. Merkel aynı zamanda Seehofer'in Almanya'nın sığınmacıları sınırdan geri çevirme önerisine karşı olduğunu tekrarlayarak AB'nin bu konuda ortak bir tutum sergilemesi gerektiğini vurgulamıştı.

dpa/JD,HS

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