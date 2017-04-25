Berlin'de kadın zirvesi

Almanya’nın G20 dönem başkanlığı kapsamında düzenlenen Women20 Diyalog Forumu'nda kadınların işgücüne katılımının artırılması, kadın yatırımcılara maddi desteğin güçlendirilmesi ve cinsiyet eşitsizliğinin aşılması gibi konular ele alınıyor.

2 gün sürecek olan zirvede dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınların iş hayatında karşı karşıya kaldığı zorluklar masaya yatırılıyor.

Gözler İvanka Trump’ta olacak

Berlin’deki zirveye katılan isimlerden biri de ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump. Trump’ın danışmanları arasında yer alan Ivanka Trump, öğleden sonra Almanya Başbakanı Angela Merkel ve IMF Başkanı Christine Lagarde’la aynı oturumda konuşmacı olarak yer alacak.

"İlham Veren Kadınlar" adlı panelde, kadın girişimcilere küresel desteğin artırılması konuşulacak.

İlk ziyaret Almanya’ya

Ivanka Trump, Donald Trump’ın Başkanlık koltuğuna oturmasının ardından ilk yurtdışı ziyaretini Almanya’ya yapıyor.

Ivanka Trump’ın ziyaretinin Berlin’de protestolara sahne olması bekleniyor. Kadın hakları için mücadele eden gruplar, üreme sağlığı harcamalarında kesintiye giden Trump yönetimini kadın politikaları konusunda ikiyüzlülükle suçluyor.

35 yaşındaki Ivanka Trump, Amerika Birleşik Devletleri’nin en güçlü kadınları arasında yer alıyor. 2007'de kendi adını taşıyan bir moda şirketi kuran Ivanka Trump, babası Donald Trump’a danışmanlık yapıyor.

Beyaz Saray’da ofisi bulunan Ivanka Trump, dünya liderleriyle yapılan resmi görüşmelerde de babasına eşlik ediyor.

Zirveye başka kimler katılıyor?

Berlin’deki zirveye katılan 20 ülkeden 100 üst düzey isim arasında Hollanda Kraliçesi Maxima ve Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland de bulunuyor.

Türkiye'den girişimcilik yoluyla kadınların güçlendirilmesi için çalışan sivil toplum örgütü KAGİDER de zirvenin katılımcıları arasında.

Women20 nedir?

G20 bünyesinde 3 yıl önce kurulan Women20, kadın sivil toplum örgütleri ve kadın girişimcilerin kurduğu derneklerle işbirliği yaparak kadınların ekonomiye ve iş hayatına katkısını artırmak üzere G20 ülkeleri için stratejiler belirliyor.

Dünyadaki kadın nüfusunun sadece yüzde 50’si çalışıyor, erkeklerin çalışma hayatına katılımı ise yüzde 76’ya ulaşıyor. Özellikle az gelişmiş ülkelerde kadınların çoğu, sosyal ve kültürel nedenler sonucu kendilerine hiçbir sosyal hak ve güvence getirmeyen kayıtdışı işlerde çalışmak zorunda kalıyor.

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dpa,rtr/ÖA,BK