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Dünya
Deutsche Welle

Berlin'de ırkçılığa karşı protesto yürüyüşü

Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce kişi, ırkçılığa karşı yürüdü. Göstericiler Almanya'da sağ popülist Almanya İçin Alternatif Partisi'nin (AfD) parlamentoya girmesini protesto etti.

22 Ekim 2017 20:44

Almanya'da 24 Eylül'deki genel seçimlerde yüzde 12,6 oy toplayıp en güçlü üçüncü parti olarak ilk kez Federal Meclis'e giren sağ popülist Almanya İçin Alternatif Partisi‘ne (AfD) tepkiler sürüyor.

Berlin'de; dernekler, sendikalar ve kurumlardan oluşan bir birliğin düzenlediği protesto gösterisine katılan yaklaşık 12 bin kişi Federal Meclis'te nefret ve ırkçılığa karşı yürüyüş yaptı.

Göstericileri temsil eden ittifak yaptığı açıklamada parlamentoya yabancı düşmanı ve ırkçı bir söylemin girebileceğinden endişelendiklerinin altını çizdi. Açıklamada 92 sandalyeye sahip AfD ile beraber "24 Ekim'de aşırı sağcılar ve ırkçılar, yeni AfD hizipinin üyeleri olarak, Federal Meclis'in sandalyelerine oturacak" denildi.

AfD ise bu protesto gösterisini "demokrasiye yapılmış bir saldırı" olarak değerlendirirken, Berlin polisi eylemin olaysız geçtiğini açıkladı. Protesto gösterisini Alman Sendika Konfederasyonu, Sol Parti ile Lezbiyen ve Gey Derneği'nin yanı sıra birçok farklı örgütün desteklediği bildirildi.

Federal Meclis, 24 Ekim Salı günü toplanacak.

epd/dpa,SSB/CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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