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Dünya
Deutsche Welle

Berlin'de Iraklı Kürtlere silah yardımı görüşülüyor

Almanya'da bakanlar kurulu Iraklı Kürtlere gönderilecek silahları görüşmek üzere toplanıyor.

27 Ağustos 2014 13:07


Alman Federal Ordusu, Kürtlere ulaştırılabilecek silahların nitelik ve sayısı hakkında bir rapor hazırladı.

Kabineye sunulan raporda, ateşli silahlar ve zırh delici mühimmat gibi unsurlar ele alınıyor.

Başbakan Angela Merkel, konuyla ilgili karara hafta sonuna kadar netlik kazandıracaklarını söyledi.

Merkel, Iraklı Kürtlere silah yardımı konusunun önümüzdeki hafta başında Federal Meclis gündeminde de tartışılacağını, hükümetin bu konuda bir açıklama yapacağını söyledi.

Öte yandan ABD Savunma Bakanı Chuck Hagel, terör örgütü İslam Devleti ile çatışan Kürt güçlerine Kanada, Danimarka, Hırvatistan ve Arnavutluk'un da silah ve teçhizat yardımında bulunacağını açıkladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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