Berlin'de Irak ve Suriye konuşuluyor



Federal hükümet yetkilileri, muhalefetteki Yeşiller Partisi'nin talebi üzerine Irak ve Suriye'deki gelişmeler hakkında savunma ve dışişleri komisyonu üyelerini bilgilendirecek.

Savunma Bakanı Ursula von Leyen, Savunma Komisyonu üyelerinin sorularını yanıtlayacak.

Konu, daha sonra dışişleri komisyonu üyelerinin toplantısında ele alınacak.

Irak'ı ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier, IŞİD'e karşı mücadelede destek sözü vermişti.

Almanya, Iraklı Kürtlere kurşungeçirmez yelek ve gece görüş dürbünü gibi öldürücü nitelik taşımayan askerî ürünlerin yollanmasından yana bir tavır izliyor.

Yardım uçuşlarına başlayan Alman ordusunun Erbil'e yaklaşık 36 tonluk yardım malzemesi taşıdığı açıklanmıştı.