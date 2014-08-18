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Dünya
Deutsche Welle

Berlin'de Irak ve Suriye konuşuluyor

Alman Federal Meclisi'nde bugün düzenlenecek toplantılarda Irak ve Suriye'deki gelişmeler ele alınacak.

18 Ağustos 2014 12:59


Federal hükümet yetkilileri, muhalefetteki Yeşiller Partisi'nin talebi üzerine Irak ve Suriye'deki gelişmeler hakkında savunma ve dışişleri komisyonu üyelerini bilgilendirecek.

Savunma Bakanı Ursula von Leyen, Savunma Komisyonu üyelerinin sorularını yanıtlayacak.

Konu, daha sonra dışişleri komisyonu üyelerinin toplantısında ele alınacak.

Irak'ı ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier, IŞİD'e karşı mücadelede destek sözü vermişti.

Almanya, Iraklı Kürtlere kurşungeçirmez yelek ve gece görüş dürbünü gibi öldürücü nitelik taşımayan askerî ürünlerin yollanmasından yana bir tavır izliyor.

Yardım uçuşlarına başlayan Alman ordusunun Erbil'e yaklaşık 36 tonluk yardım malzemesi taşıdığı açıklanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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