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Dünya
Deutsche Welle

Berlin'de İncirlik tepkisi büyüyor

Türkiye'nin İncirlik üssüne Alman vekillerin girişine izin vermemesi Berlin'de tepkilerin artmasına neden oluyor. Erdoğan'la görüşmesinde sorunu çözemeyen Merkel baskı altında.

11 Temmuz 2016 12:33


İncirlik sorunu Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la NATO Zirvesi'ndeki görüşmesi sonrasında da çözümsüz kaldı. Ancak Türkiye'nin Alman vekillerin girişine izin vermemesi Berlin'de tepkilerin artmasına neden oluyor.

Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) dış politika sözcülerinden Niels Annen, İncirlik konusunda Başbakan Angela Merkel'i göreve çağırdı. "Tagesspiegel" gazetesine konuşan Annen, "Merkel, Erdoğan'la Varşova'da yaptığı görüşmeden sonuç alamadı. Alman askerlerinin bulunduğu üsse Federal Meclis'in vekillerinin erişimini sağlamak için Erdoğan'dan bağlayıcı bir söz almak zorunda" dedi.

"Erdoğan'ın tavrından dolayı Alman askerler çekilecek"

Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Partisi Genel Sekreteri Andreas Scheuer, "Bir parlamento ordusunun asker ve üsleri milletvekilleri tarafından daima ve her yerde ziyaret edilebilir olmalıdır" dedi. "Tagesspiegel" gazetesinin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Scheuer, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan takındığı tavırla Alman Ordusu'nun ülkeden çekilmesine yol açacak" uyarısında bulundu.

Almanya'nın eski genelkurmay başkanı Harald Kujat da Türk hükümetinin tutumunu eleştirdi. Kujat, "Ruhr Nachrichten" gazetesinin bugünkü nüshasında yer alan demecinde, "Ankara'nın tavrı bu haliyle kabul edilemez" dedi.

Merkel: Konu üzerinde durmaya devam edeceğiz

NATO Zirvesi için Varşova'da bulunan Merkel ve Erdoğan altı hafta sonra yeniden görüşmüştü. Görüşmede Alman politikacıların İncirlik Üssü'nü ziyaret hakkı konusunda bir uzlaşı sağlanamamıştı.

ZDF Televizyonu'na çıkan Merkel, "Alman askerlerinin İncirlik'ten çekilmesi söz konusu mu?" sorusuna, "Konu üzerinde durmaya devam edeceğiz" diyerek yanıt verdi.

'Görüş ayrılıkları bir toplantıyla ortadan kalkmaz'

"Görüş ayrılıklarının bir toplantıyla ortadan kalkmasını bekleyemezsiniz" diyen Merkel, "Ancak bir araya gelmemiz önemliydi" ifadesini kullandı. Merkel, Erdoğan ile yaptığı toplantının havasını, "Yapıcı, nesnel ve ihtilafları ortadan kaldırmaya dönük çabalar sergilendi" sözleriyle tanımladı.

İncirlik'te terör örgütü IŞİD'le mücadele amacıyla kullanılan Alman Tornado keşif uçakları bulunuyor. Üste 240 Alman askeri görev yapıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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