Berlin'de iki Libya vatandaşı casusluk suçlamasıyla tutuklandı.

T24-



Karlsruhe kentindeki Federal Savcılık tarafından bugün yapılan açıklamaya göre, 42 ve 46 yaşlarındaki Libyalılar, Almanya’da yaşayan Libyalı muhalifleri izlemekle suçlanıyor.



Açıklamada, 42 yaşındaki Libyalının, Libya gizli servisinin ajanı olarak Ağustos 2007’den beri Avrupa çapında, özellikle de Almanya’da yaşayan Libyalı muhalifler hakkında bilgi toplamakla, diğer Libyalının da kendisine bu konuda yardımcı olmakla suçlandığı belirtildi.



Söz konusu Libyalıların görevinin, sürgünde yaşayan aktif Libyalı muhaliflerin örgütlenmesini zayıflatmak olduğu, bu kişiler ile ilgili soruşturmayı Federal Suç Dairesinin (BKA) üstlendiği kaydedildi.