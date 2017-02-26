Berlin’de ‘Hayır’ toplantısı

Türkiye'de 16 Nisan da yapılacak olan anayasa değişikliği referandumu öncesinde Birleşik Haziran Hareketi (BHH) tarafından düzenlenen ‘Yeni bir başlangıç için Hayır Buluşması’ adlı toplantı Berlin'in Kreuzberg semtindeki ‘Komşuluk Evi’nde yapıldı.

Toplantıda CHP milletvekili Ali Şeker sandığa sahip çıkılmasının önemine ve halka referandumda ‘Hayır' oyu verme gerekçelerini aktarma gerekliliğine vurgu yaptı. "Tek adam rejimi yaşam hakkını, hukuku, özgürlüğü, can ve mal güvenliğini yok ediyor’ şeklinde konuşan Şeker, laiklik ve demokrasiden vazgeçilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye’den gelen bir başka katılımcı ise 2010 yılında paylaştığı bir tweet yüzünden bir süre gözaltına alınan CHP Parti Meclisi üyesi avukat Sera Kadıgil idi. Kadıgil anayasa değişikliğinin vatandaş için tam olarak ne anlama geldiğini son haftalarda katıldığı programlarda aktif bir şekilde anlatan isimlerden. Kadıgil Deutsche Welle Türkçe'ye yaptığı açıklamada "İnsanların anayasa değişikliğinin ne içerdiğini bilmemeleri normaldir. Öyle yazılmış ki bir sürü açık kapı bırakıyor" şeklinde konuştu. Kadıgil "CHP’nin bu duruma gelindiği için özeleştiri yapması gerekmez mi?” sorusuna ise: "Hepimiz hata yaptık, HDP’nin, CHP’nin, MHP’nin hatası var fakat önce memleketi kurtaralım” yanıtını verdi.

"Türkiye bir kavşakta bulunuyor”

Haziran Hareketi’nden Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) genel sekreteri İsmail Hakkı Tombul konuşmasında Türkiye’nin bir kavşakta olduğunu söyledi. Tombul "Ilımlı İslam projesi olarak başlayan AKP iktidarı adım adım dönüşüme uğradı ve referandum ile kılıf kazanacak” diye konuştu. Ankara ve Adana’da hayır dedikleri için vatan haini ilan edilip saldırıya uğrayanlar olduğunu hatırlatan Tombul, "fiili başkanlık sistemine çoktan geçildiğini" savundu. Tombul "İnsanlar milli irade ya da vatan haini şeklinde ikiye ayrılıyor” diye konuştu. 16 Nisan'da ‘Hayır’ sonucu çıkacağından emin olduğunu söyleyen Tombul, ondan sonraki süreç için örgütlenmiş bir halk hareketinin vazgeçilmez olduğunun altını çizdi.

Halkların Demokratik Kongresi HDK’dan Özgür Gülbaş ise bazı konularda farklı politik görüşler savunsalar da hayır diyen bütün kesimlerle ortak amaç için buluşabildiklerini ve iletişimi önemsediklerini söyledi. Gülbaş asıl mücadelenin referandumda ‘Hayır’ sonucu çıkarsa başlayacağının bilincinde olduğunu da vurguladı.

"Yurtdışı oyları çok önemli”

Siyasetçilerin konuşmalarının ardından tartışma izleyiciler arasında devam etti. Tartışmanın ana konuları ise Alman hükümetinin AKP iktidarına karşı tutumu ve referandumda oy verecek insanlara nasıl ulaşılabileceği yönündeydi. İzleyicilerin değindiği bir başka konu ise Türkiye’de son yıllarda seçime katılma oranının düşük olması ve ‘seçme hakkı olanlara nasıl ulaşılır’ sorusuydu. Haziran Hareketi’nden İsmail Hakkı Tombul yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının oylarının çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

İzleyiciler arasında Barış için Akademisyenler inisiyatifinden üyeler de bulunuyordu. Onlardan biri olan ve hükümetin güney doğudaki politikasını ve şehirlerin tahrip edilmesini eleştiren bir bildiriyi imzaladığı için Nişantaşı Üniversitesi'ndeki işini kaybeden Melih Kırlıdağ, üniversitelerden ihraç edilenlerin sayısı fazlalaştığı için yardıma ihtiyacın da arttığını söyledi. Kırlıdağ ‘Ülkenin durumunun daha kötüye gitmemesi için referandumu çok önemsiyoruz’ şeklinde konuştu.

Haziran Hareketi nasıl ortaya çıktı?

Haziran Hareketi Berlin Meclisinden Süleyman Can, Haziran hareketinin 2013 Gezi olaylarından bir yıl sonra ortaya çıktığını kaydediyor. Can, Deutsche Welle Türkçe'ye "Aydınlar, sendikacılar ve parti temsilcilerinden oluşan toplumsal bir hareket olan Haziran Hareketi, laiklik ve eğitimin çağdaşlaştırılmasına ve yaşam biçimlerine saldırılara karşı mücadele ediyor ve ‘Hayır’ kampanyasını Türkiye’de yaygın bir şekilde yürütüyor” açıklamasını yaptı. Almanya’nın farklı şehirlerinde meclisi olan hareket, Berlin’in Kreuzberg semtindeki ‘Komşuluk evi’ adını taşıyan merkezinde haftada bir kez buluşup ‘Hayır’ kampanyasını Türkiye’deki ile senkronize şekilde yürütmeye çalışıyor.

©Deutsche Welle Türkçe

Ceyda Nutsch / Berlin