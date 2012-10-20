Berlin'de havaalanında 53 kişi zehirlendi



Berlin Tegel Havaalanı’nda 53 kişi zehirlendi. Zehirlenenler, göz ve solunum yollarında yanma şikâyetiyle hastaneye kaldırıldı. Olaya, temizlik malzemelerinin yanlış kullanımının yol açtığı belirtildi.

Tegel Havaalanı sözcü, cumartesi sabah saatlerinden bu yana 53 yolcu ve havaalanı çalışanının gözler ve solunum yollarında yanma şikâyetiyle acil yardım ekiplerine başvuruda bulunduğu kaydedildi.

Havaalanı itfaiye ekipleri, yaşananlar sonrası Berlin itfaiyesinden destek talep etti. Olay sonrası 38 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Çoğunun müdahale sonrası taburcu edildi.

İtfaiyenin verdiği bilgiye göre, havaalanında 53 kişinin rahatsızlanmasına yol açan zehirli buhar, temizlik çalışmaları sırasında açığa çıktı. Uzmanlar da temizlik malzemesinin yanlış dozlarda kullanıldığını tahmin ediliyor.

'Durum normale döndü'

Eyalet Emniyet Teşkilatı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Tegel Havaalanı'nda yapılan ölçümlerde ise havada sağlığı tehdit edici herhangi bir maddeye rastlanmadığı belirtildi.

Havaalanı sözcüsü uçuş trafiğinin olumsuz etkilenmediğini, sadece bir kaç uçakta gecikme yaşandığını kaydetti. Ancak etkilenen bekleme odaları, dükkân ve restoranlar kısa bir süre kapatıldı. Almanya saatiyle 11:00'den bu yana ise durumun tekrar normale döndüğü, başka kimsenin benzer bir şikayet nedeniyle yetkililere başvurmadığı ifade edildi. (Deutsche Welle Türkçe)