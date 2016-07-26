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Dünya

Berlin'de silahlı saldırgan önce doktoru vurdu, sonra intihar etti

Berlin polisi olayda terör saldırısı izine rastlanmadığını açıkladı

26 Temmuz 2016 18:03

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir hastanede silahlı bir kişi önce bir doktoru vurdu, sonra da kendini vurarak yaşamına son verdi. Diş hekimi olduğu belirtilen doktorun ağır yaralı olduğu ve yoğun bakımda olduğu bildirildi.

Hürriyet'in Bild gazetesine dayandırdığı haberine göre, Berlin'deki bir üniversite hastanesinde silahlı bir kişi önce bir doktoru ardından da kendini vurdu. Berlin'in güneybatısındaki Steglitz bölgesinde bulunan üniversite kliniğindeki olayın 14.00 sularında meydana geldiği belirtildi.

Berlin polisi olayda terör saldırısı izine rastlanmadığını açıkladı.

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