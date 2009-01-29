Berlin'de haşema tartışması

İki havuzda deneme amaçlı çıkan haşema izni Berlin'de siyasilerin tepkisini çekti. Hıristiyan Demokrat Parti: Uyuma engel. Yeşiller: İzin anlamsız



Berlin'deki sadece iki havuzda, deneme amacıyla haşemaya izin verilmesi tartışmalara neden oldu. Başbakan Merkel’in partisi Hıristiyan Demokrat Birlik, sözkonusu izni “uyuma engel” olarak niteledi.



Deutsche Welle’nin haberine göre, haşema tartışmaları Berlin’e de ulaştı. Berlin Havuz İşletmeleri, Almanya’nın başkentindeki iki havuzda deneme amacıyla haşema giyilmesine izin verdi. Eyalet İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile verilen izin, Türkler’in yoğun olarak yaşadığı Neukölln ve Kreuzberg semtlerindeki iki havuzda yaza kadar geçerli olacak. Deneme süresinin ardından söz konusu iznin uzatılıp, uzatılmayacağına karar verilecek.



Almanca’da, özellikle Pakistan, Afganistan gibi ülkelerde kadınların giydiği bir çeşit çarşaf olan “burka” ile “bikini” sözlerinin birleştirilmesi ile “burkini” adı verilen haşemaya izin verilmesi yönündeki talep, başkentte haşema satan bir firmanın sahibinden geldi. Berlin havuzlarında kıyafetle ilgili uyulması gereken kurallar nedeniyle daha önce sadece mayo ve bikini giyilmesine izin veriliyordu.



‘Önce deneyelim dedik’



Berlin Havuz İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Klaus Lipinsky, bu talebe baştan “Hayır” demek yerine, uygulamanın nasıl olabileceğini görmek istediklerini belirterek şunları söyledi:

“Öncelikle haşema havuzların günlük işleyişine nasıl uyum sağlayacak. Yani haşema giyen kadınların kendilerini ve başkalarını tehlikeye atmamaları gerekiyor. Ayrıca hijyen kurallarına da Bildunterschrift: uyulması şart. Bunun yanı sıra havuza yüzmeye gelenlerin çoğunun haşemayı hoş görmesi gerekiyor. İşte bu nedenlerle, 'önce bir deneyelim' dedik.”



‘Uyum politikası açısından iki yönü var’



Eyalet İçişleri Bakanı Sosyal Demokrat Partili Ehrhardt Körting de deneme amacıyla bu uygulamaya onay verdi. Havuz İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Lipinsky, Müslümanları temsil eden sivil toplum örgütleri ile görüşerek, havuzlarda haşema uygulamasına devam edip etmeyeceklerine yaz aylarında karar vereceklerini dile getirdi. Lipinsky, haşemanın uyum politikası açısından iki yönü bulunduğuna dikkati çekti.



Lipinsky, “Bana göre bu uyuma destek sağlamıyor, çünkü bu şekilde toplum dışı bir rol oluşturuluyor. Ve belki de normalde haşema giymeyecek kadınlar da bu şekilde haşema giymeye zorlanabilirler. Diğer yandan bu uygulama uyuma katkı sağlıyor. Zira bazı kadınların bu uygulama olmasa yüzmeye gidemeyeceklerini göz önünde bulundurursak, haşema sayesinde havuza gitmeye cesaret edebilirler” dedi.



CDU ve Yeşiller tepki gösterdi



Berlin Eyalet Parlamentosu’nda muhalefette yer alan Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile Yeşiller ise haşemaya izin verilmesine tepki gösterdi. Hıristiyan Demokrat Parti Meclis Grubu Uyum Politikaları Sözcüsü Kurt Wansner, bunun uyuma engel olduğu görüşünde.

Wansner bunu “Biz modern bir ülkede, Almanya’da yaşıyoruz. Almanya’ya gelen insanların bizim adetlerimize uyması gerekiyor. Almanya’daki kadınlar eşit haklara sahipler. Bu hakları elde etmek için yıllarca mücadele verdiler. Benim için kabul edilemez şey, bugün hala kadınların kısmen örtünerek yüzme havuzuna gitmesidir” sözleriyle açıkladı.



Yeşiller Partisi Grubu Uyum Politikaları Sözcüsü Bilkay Öney de bu izni anlamsız olarak değerlendirdi. Öney, “Kuran’da 6 bin surenin içinde sadece iki tanesi örtünme ile ilgili. Orada da, kadınlara ‘Örtünün ki, erkeklerin dikkatini çekmeyin’ deniyor. Ama Almanya gibi bir yerde haşema o kadar dikkat çekici ki, erkekler kadar kadınların da dikkatini çekiyor” diye konuştu.



Bilkay Öney, haşemaya izin verilmesi yerine Müslüman kadınlara başka seçeneklerin sunulabileceğini vurgulayarak, “Haşema olmasaydı da onun yerine kadınların yüzebileceği, belli saatlerde sadece kadınlar yüzebilir diye bir uygulama getirilseydi çok mantıklı olacaktı” dedi.



Alman kadınlar destek verdi



Sadece yüz, eller ve ayakları açıkta bırakan haşema Almanlar için alışılmadık bir mayo türü. Mikrofon uzattığımız haşemaya izin verilen Kreuzberg’deki havuza giden bazı Alman kadınlar ise siyasetçilerin aksine bu izne destek verdi. Bir kadın, “Bence buna izin verilmesi gerekiyor. Çünkü büyük olasılıkla kadınlar haşema giyemedikleri takdirde, yüzmeye hiç gelemeyecekler" derken, bir diğeri "Ben buna kesinlikle karşı değilim, hatta haşema giyen kadınlarla soyunma odasında karşılaşmak, onlarla sohbet etmek hoşuma giderdi” sözleriyle desteğini dile getirdi.

