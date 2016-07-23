Berlin'de Güvenlik Kabinesi toplanıyor



Münih'teki AVM saldırısının neden düzenlendiği henüz netleşmedi ancak operasyonun ardından Alman hükümeti de Berlin'de bir kriz oturumu düzenledi. Bavyera Eyaleti'ndeki yetkililerden bilgi alan Berlin, ülke genelinde alınacak önlemleri görüştü. Münih'teki saldırıyla ilgili olarak Alman Güvenlik Kabinesi Berlin'de biraraya geliyor. Başbakanlık Dairesi Başkanı Peter Altmaier, "Almanya'da teröre ve şiddete fırsat vermemek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Güvenlik Kabinesi, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Dışişleri Baklanı Frank-Walter Steinmeier'in yanı sıra Federal Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maizière ve Başbakanlık Dairesi Başkanı Peter Altmaier'den oluşuyor. Gerektiğinde toplantıya diğer bakanlar ve yetkililerin yanı sıra Federal İstihabrat Teşkilatı, Anayasa'yı Koruma Dairesi Ve Federal Emniyet Teşkilatı yetkilileri de çağrılıyor.

Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maizière, saldırı düzenlendiği haberinin ardından ABD tatilini yarıda keserek Almanya'ya geri döndü. İçişleri Bakanı yaptığı açıklamada, "Münih'te meydana gelen idrakı güç korkunç bir olay" diyerek kurbanların yakınlarına başsızlığı, yaralılara da geçmiş olsun dileklerini iletti.

İçişleri Bakanı Münih'e giderek incelemeler de bulunacak. Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Sigmar Gabriel, twitter hesabından yayınladığı açıklamada olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirirken aynı zamanda itidalli olunarak spekülasyonlara prim verilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier de saldırının arkasında yatan nedenlerin henüz netleşmediğini hatırlattı ve güvenlik güçlerine operasyon sırasındaki çabaları için teşekkür etti. Steinmeier ayrıca tüm dünyadan dayanışma mesajları geldiğini söyledi. Steinmeier, "Avrupalı ortaklarımızın ve uluslararası ortaklarımızın bizim yanımızda olduklarını bilmek önemli" diye konuştu.

Uluslararası tepki

Olayın duyulmasından kısa bir süre sonra açıklama yapan ABD Başkanı Barak Obama, Münih'te devam eden operasyonla ilgili olarak Alman yetkililere yardım teklifinde bulundu. Obama, "Kalbim Almanya'daki insanlarla birlikte" açıklamasını yaptı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault da Almanya ile dayanışma içinde olduklarını açıkladı. Ayrault, "Şu anda ağır bir testten geçen Almanya ile dayanışma içindeyiz" dedi.

Olayın duyulmasından sonra Başbakanlıktan bir müddet herhangi bir açıklama yapılmaması özelikle soyal medyada bazı eleştirilere neden olmuş ve ABD'nin Berlin'den önce resmi açıklamada bulunması ilk etapta tartışma konusu olmuştu.

Başbakanlık bu eleştiriler üzerine facebook üzerinden bir açıklama yaparak olayın hassasiyetinin göz önünde bulundurularak aceleci açıklamalardan kaçınıldığı ve olayın titizlikle incelendiği açıklamasında bulundu.