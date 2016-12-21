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Berlin'de gözaltına alınan Pakistanlı sığınmacı serbest

Pakistanlı bir sığınmacı olduğu açıklanan şüphelinin delil yetersizliğinden bırakıldığı, ayrıca saldırgan olduğuna dair bir kanaatin de oluşmadığı kaydedildi

21 Aralık 2016 00:18

Berlin'deki bir Noel pazarında insanların üzerine TIR sürerek 12 kişinin ölümü ve çok sayıda insanın yaralanmasına neden olan terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan Pakistanlı sığınmacının delil yetersizliğinden serbest bırakıldığı belirtildi.

Almanya Federal Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada saldırının ardından kısa bir süre sonra yakalanan ve Pakistanlı bir sığınmacı olduğu açıklanan şüphelinin delil yetersizliğinden bırakıldığı, ayrıca saldırgan olduğuna dair bir kanaatin de oluşmadığı kaydedildi. 23 yaşındaki Pakistanlı sığınmacı Naved B. de yakalandığı andan itibaren suçsuz olduğunu savunmuştu.

Naved B.'nin geçen yıl Almanya'ya gittiği, 31 Aralık 2015'te Bavyera'da sığınmacı kayıt merkezinde kayıt olduğu ve sığınmacı merkezine dönüştürülen Flughafen Tempelhof'ta yaşadığı belirtildi. 

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