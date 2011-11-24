-Berlin'de gösteri izni verilmedi BERLİN (A.A) - 24.11.2011 - Almanya'daki terör örgütü PKK yandaşlarına başkent Berlin'de gösteri yapmalarına izin verilmedi. Berlin İdari Mahkemesi, gösteri yasağına gerekçe olarak, terör örgütü adına propaganda yapılmasını gösterdi. Mahkeme kararında, "geçmişteki tecrübelerin, bu tür gösteriler sırasında Kürtlerin taleplerinin dile getirilmesi yerine terör örgütü adına propaganda yapıldığını gösterdiği" ifade edildi. Berlin Eyaleti İçişleri Bakanı Ehrhart Körting, terör örgütlerine gösteri hakkı verilmemesi gerektiğini söyledi.