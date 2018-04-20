T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Berlin'de geniş çaplı tahliye

Başkent Berlin'in merkezinde bulunan İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombanın etkisiz hale getirilmesi için bu sabah çalışmalar başlatıldı. Burada oturanlar geçici olarak tahliye edildi, ana tren garı kapatıldı.

20 Nisan 2018 14:49

Berlin'de ana tren garının hemen yakınında ortaya çıkarılan İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombanın etkisiz hale getirilmesi için bu sabah çalışmalar başlatıldı. Polisin verdiği bilgiye göre, bölgedeki binalar boşaltılırken, bazı sokaklar da trafiğe kapatıldı.

Bulunan bombanın öğleden sonra kontrollü patlatılması bekleniyor. Çalışmalar nedeniyle ana tren garı sabah saatlerinde kapatıldı, trenlerin garda beklememeleri için önlem alındı. Ayrıca, çevredeki bakanlık binaları, büyükelçilikler, hastaneler, yaşlı bakım merkezleri de boşaltıldı. Güvenlik nedeniyle 800 metrelik alanı kapsayan bölge boşaltıldı.

Alman Demiryolları'ndan yapılan açıklamada ise Berlin ana tren garı çevresindeki bomba imha çalışmaları nedeniyle kısa ve uzun mesafe yolculuklarda aksamalar olacağı konusunda uyarıda bulundu.

Yarım ton ağırlığında ve İkinci Dünya Savaşı sırasında uçaktan atılmış olduğu belirlenen bomba ana tren garının hemen yakınında inşaat çalışmaları sırasında bulunmuştu.

Afp,DW/ÇA,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Başkent BerlinDünya SavaşıDemiryollarıBerlinDeutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24