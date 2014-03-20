Berlin'de Fethullah Gülen konuşuldu



Alman Sol Parti milletvekilleri Ulla Jelpke, Wolfgang Gehrcke ve Jan van Aken'in Fethullah Gülen hareketi hakkında verdiği soru önergesi, Alman hükümeti tarafından yanıtlandı.

Verilen yanıtın girişinde “Türkiye Cumhuriyeti içinde Türk hükümetiyle Gülen hareketi arasındaki iç politik çatışma konusunda hükümetin, bilhassa Türk medyasında yer alan haberlerin ötesinde kendine özel bilgileri yoktur” denildi. Hükümetin Gülen hareketine yakın dernek ve teşkilatlar da dâhil olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği olanaklarını somut duruma ve konunun içeriğine göre araştırdığı belirtildi ve “Bu tutumu değiştirmeye gerek yoktur” denildi. Tek tek kurumları Gülen hareketine ait olup olmadığına göre tasnif etmenin ise ender olarak mümkün olabildiği belirtildi.

Demokratik düzene aykırılık söz konusu mu?

Soru önergesinde Fethullah Gülen ve taraftarlarının kaleme aldığı yazı ve konuşmaların ne ölçüde özgür demokratik anayasal düzene aykırı olduğu soruldu. Hükümet bu açıklamaya yanıt olarak “Münferit sorunlu pozisyonlar bir kenara bırakıldığında Federal Hükümet açısından Fethullah Gülen hareketinin toptan bakıldığında özgür demokratik anayasal düzene karşı bir çaba içinde olduğuna dair elde bir veri yoktur” ifadelerini kullandı.

Sol Parti'nin soru önergesinde Gülen hareketinin Alman medyasında iç istihbarat servisi tarafından izlendiğine yönelik haberler de gündeme getirildi. Hükümet yanıt olarak “Gülen hareketinin Almanya'nın iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı makamları tarafından izlenmesini gerektirecek bir sebep sunmadığı” kaydedildi.

Erdoğan'ın Berlin ziyareti soruldu

Soru önergesinde Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 Şubat tarihinde yaptığı Berlin ziyaretine de değinildi. Sol Parti milletvekilleri Erdoğan'ın bu ziyaret sırasında “paralel devlet” ve “hukuk darbesi” olarak tanımladığı girişimi ne ölçüde gündeme getirdiğini sordu.

Verilen yanıtta Başbakan Erdoğan'ın ikili ilişkilerde ve Alman Dış Politika Cemiyeti'ndeki tartışma toplantısında Türkiye'deki mevcut duruma ilişkin kendi değerlendirmelerini açıkladığı belirtildi. Alman hükümetinin Başbakan Erdoğan'ın değerlendirmelerini dikkate aldığı ifade edildi. Berlin ziyareti sırasında Başbakan Erdoğan'ın Alman hükümetinden herhangi bir tedbir alınması talebinde bulunmadığı ifade edildi.

'Yolsuzluk iddiaları aydınlığa kavuşturulmalı'

Sol Parti'nin soru önergesinde binlerce polis memurunun yerlerinin değiştirilmesi de gündeme geldi. Hükümete Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci açısından bu gelişmelerden hangi sonuçları çıkardığı soruldu. Verilen yanıtta 17 Aralık 2013 tarihinde kamuoyuna yansıyan yolsuzluk iddialarının kişi gözetmeksizin aydınlatılması ve bu esnada hukuk devleti standartlarının sağlanması gerektiği belirtildi. Açıklamada hükümetin hukuk ve temel haklar konusundaki 23'üncü faslın açılmasını savunduğuna dikkat çekilerek, söz konusu iddiaların aydınlatılmasının Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik müzakereleri açısından önemi vurgulandı.