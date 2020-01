Berlin’de eyalet seçimleri heyecanı

Berlin'de pazar günü yapılacak eyalet seçimleri öncesinde yapılan kamuoyu yoklamalarına göre, Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) oyların yüzde 23'ünü alarak seçimlerden birinci çıkacağı tahmin ediliyor. ZDF televizyon kanalı tarafından yaptırılan kamuoyu yoklamasına göre, böylelikle halen iktidarda bulunan Berlin'e Hükümet eden Belediye Başkanı Michael Müller'in görevini sürdürmesi bekleniyor. Ancak kamuoyu yoklamasına göre Müller'in üç partili bir koalisyon hükümeti kurması gerekecek. Müller daha önce yaptığı açıklamalarda, Sosyal Demokrat Parti, Sol Parti ve Yeşiller'den oluşan bir koalisyonu tercih edeceğini söylemişti.

Sosyal Demokrat Parti'nin seçim öncesi son mitinginde konuşan Müller, Hristiyan Demokrat Birlik'i eleştirerek, “Kim her başörtüsü, her çarşaf ve her sakalın arkasında güvenlik riski görüyorsa, uyum istemiyordur” dedi. Hristiyan Demokrat Birlik partisinin Berlin Teşkilat Başkanı ve Eyalet İçişleri Bakanı Frank Henkel çarşafın yasaklanmasını talep etmişti.

Berlin Eyaleti'nde halen Sosyal Demokrat Parti-Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) parti koalisyonu iktidarda bulunuyor.

Almanya için Alternatif yükselişte

ZDF televizyon kanalının kamuoyu araştırmasına göre, Hristiyan Demokart Birlik'in ise yüzde 18 ile ikinci sırada yer alması bekleniyor. Ancak tahminlere göre, Hristiyan Demokratların iktidar şansı yok gibi görünüyor. Ankete göre, yüzde 15 oranında oy alacak Yeşiller partisini, yüzde 14,5 ile Sol Parti takip edecek.

Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin ise yüzde 14 ile ilk kez Eyalet Parlamentosu'na girmesi bekleniyor. Yüzde 6,5 oy oranı ile Hür Demokrat Parti'nin (FDP) yine parlamentoda yerini alacağı düşünülüyor. Ancak halen parlamentoda temsil edilen Korsanlar partisinin ise yüzde 3 ile parlamento dışı kalacağı tahmin ediliyor.

Berliner Zeitung tarafından Forsa Araştırma Şirketi'ne yaptırılan kamuoyu yoklamasına göre ise Sosyal Demokrat Parti'nin yüzde 24, Hristiyan Demokrat Parti ve Yeşillerin yüzde 17, Sol Parti'nin yüzde 15, Almanya için Alternatif partisinin ise yüzde 13 alacağı tahmin ediliyor.

Berlinlilerin yüzde 41'i kararsız

Berlin Eyaleti seçimleri öncesinde ZDF’in yaptırdığı kamuoyu araştırmasına göre, Berlinlilerin yüzde 41’i kime oy vereceği konusunda hâlâ kararsız. Telefonla yapılan ankete katılan bin 420 kişinin verdiği yanıtlara göre, Berlinlilerin yüzde 53'ü Berlin’e Hükümet eden Belediye Başkanı Müller'in görevine devam etmesini istiyor. Ankete katılanların yüzde 17'si ise Berlin’de Hristiyan Demokratların lideri olan Frank Henkel'i bu görevde görmek istediğini belirtti.

Berlin'de yaklaşık 2,5 milyon seçmen pazar günü sandık başına gidecek.

Türkiye kökenli adaylar

Berlin'de pazar günü yapılacak seçimlerde Türkiye kökenli adaylar da yarışıyor. Sosyal Demokrat Parti beş, Hristiyan Demokrat Birlik partisi dört, Yeşiller partisi altı, Sol Parti beş Türkiye kökenli adayla Berlin eyalet seçimlerine katılıyor. Ayrıca beş Türkiye kökenli de seçimlerde bağımsız aday olarak yarışıyor.