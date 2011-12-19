Berlin'de esrarengiz bir Türk cinayeti daha

T24 - Almanya'nın başkenti Berlin'de dönerci dükkanından çıkan bir kişinin sokak ortasında infaz edilmesi, yeniden "Dönerci cinayetleri"ni gündeme getirdi.





Berlin'de kadınlara yönelik bir masaj salonu açmak için dükkanındaki son tadilatları yapan 46 yaşındaki Recep Aksu, cumartesi öğleden sonra bir dönerci dükkanına giderek yemek yedi. Dönerci dükkanından çıkan Aksu, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kreuzberg mahallesinde Grossbeerenstrasse'de herkesin gözü önünde kurşun yağmuruna tutuldu. Görgü tanıkları, polis ve itfaiyeye haber verirken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

'Katilin Rusça konuştuğu' iddiası



Alman Berliner Kurier gazetesi, Türk işadamı Recep Aksu'yu öldüren saldırganın Rusça konuştuğunu iddia etti. Ancak Berlin polis sözcüsü Kerstin Ziesmer, cinayetin işlendiği sırada olay yerinde bulunduğunu tahmin ettikleri Fransızca konuşan bir kadını aradıklarını söyledi.

Yaralamadan poliste sicil kaydı



Alman polisi Recep Aksu'nun iş ilişkilerini de mercek altına aldı. Daha önce yaralama suçlarından poliste sicil kaydı bulunan Aksu'nun yasal yollardan para kazandığı belirtildi.



20 ve 23 yaşılarında iki çocuk sahibi olan Aksu'nun kısa süre önce boşandığı da belirtildi.

Türkleri Neo-naziler öldürdü



Almanya'da 90'lı yıllardan bu yana 8 Türk ve 1 Yunan, Neo-Naziler tarafından öldürüldüğü ortaya çıktıktan sonra, yabancılara karşı işlenen cinayetler daha çok önem kazanmaya başladı. "Dönerci cinayetleri"nin aşırı sağcılar tarafından işlendiği tesadüfen ortaya çıkmıştı.





