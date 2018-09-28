Berlin'de Erdoğan'a basın özgürlüğü çağrısı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Berlin’e gerçekleştirdiği devlet ziyareti sırasında çeşitli protesto gösterileri düzenleniyor. Erdoğan’ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Cuma günü Başbakanlık Binası’nda yaptığı görüşme sırasında düzenlenen protesto gösterisinde Türkiye’de basın özgürlüğünün sağlanması ve tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması talep edildi. Başbakanlık Binası’nın yakınlarındaki Berlin Merkez Tren Garı önünde düzenlenen gösteriye yaklaşık 150 kişi katıldı.

Protesto gösterisini düzenleyenler arasında bulunan Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü Almanya Temsilcisi Christian Mihr, “Türkiye’de basın özgürlüğünü yeterince yaşayamayan meslektaşlarını cesaretlendirici bir mesaj vermek” istediklerini söyledi. Mihr, DW Türkçe’ye yaptığı açıklamada, “Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin ancak Türkiye’de basın özgürlüğünün de sağlanması” halinde düzelebileceğini ifade etti.

“Gazetecilik suç değildir”

Alman Gazeteciler Sendikası (DJV) Başkanı Frank Überall, DW Türkçe’ye yaptığı açıklamada, Erdoğan’ın Almanya’ya ziyareti “diyaloğun sürdürülmesi için doğru” bulduğunu söyledi. "Türkiye'deki gazetecilerin ve meslektaşlarının keyfi nedenlerle cezaevinde olması ve işlerini yapamamalarını” eleştiren Überall, bu ziyaret sırasında “bu sorunlu konuların gündeme getirilmesi çok önemli” dedi. Überall, “Gazeteciliğin suç olmadığını” vurguladı.

Protesto gösterisinde konuşan Uluslararası Af Örgütü’nün Almanya şubesi Genel Sekreteri Markus N. Beeko da bu protesto gösterisi ile Türkiye’deki insan hakları ihlallerine dikkat çekmek istediklerini belirtti.

Can Dündar'a destek

Basın özgürlüğü için mücadele örgütlerin temsilcileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan'ın Berlin ziyareti sırasında Almanya ile yaşanan Can Dündar krizine ilişkin açıklamalarda da bulundu. Gazeteci Can Dündar'a Merkel ile Erdoğan'ın basın toplantısı için akreditasyon verilmesi diplomatik gerilime yol açmış, bunun üzerine Dündar, basın toplantısına katılmayacağını açıklamıştı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü Almanya Temsilcisi Mihr, "Almanya'nın Can Dündar gibi ünlü bir gazeteciyi konuk etmesi; bağımsız, eleştirel gazeteciliğin takdiridir” dedi. Mihr, "bağımsız haber yapan gazetecilerin varlığına katlanılmasının, bağımsız haber yapmak, Erdoğan'ın hoşuna gitmeyen şeyleri de haberleştirmek” anlamına geleceğini ve "Erdoğan'ın da buna katlanması” gerektiği söyledi.

Alman Gazeteciler Sendikası Başkanı Überall da "Can Dündar'a cesareti nedeniyle büyük saygı duyduğunu” söyledi. "Bu pek çok açıdan zor bir durum. Bir yandan hapse atılma tehdidi, öbür yanda eşini çok uzun zamandır göremiyor oluşu. Bu gerçekten çok üzücü” diyen Überall, bunun demokratik bir ülkeye yakışmayacağını söyledi. Erdoğan'ın artık Can Dündar'ı "takip etmeye son vermesi” gerektiğini belirten Überall, bunun "Erdoğan'ın sorumluluğu” olduğunu söyledi.

Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi (ECPMF) Müdürü Lutz Kinkel de "Almanya’da eleştirel çevrelerin hükümetin karşısına çıkıp düşündüğünü söylemesinin gayet normal” olduğunu söyleyerek “bunun engellenmesi için hiçbir neden olmadığını” belirtti.

Jülide Danışman / Berlin

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