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Ekonomi
Deutsche Welle

Berlin'de elektrikli otomobile teşvik zirvesi

Hükümet zirvesi elektrikli otomobil satışlarını arttırmak amacıyla şirket yöneticileriyle biraraya geliyor.

26 Nisan 2016 14:11


Almanya hükümeti elektrikli otomobil satışlarının artmasını sağlamak amacıyla teşvik ödenmesini gündemine almıştı. Muhalefet partileri elektrikli otomobile ödenecek primin vergi mükellefine ek yük getirmemesi gerektiğini savunuyor. Yeşiller Partisi meclis grubu başkanı Oliver Krischer, hükümet ille otomobilcilik şirketleri arasındaki buluşma öncesinde Alman Haber Ajansı'na (dpa) verdiği demeçte teşvik uygulamasının bütçeden karşılanmaması gerektiğine işaretle, satış priminin vergi ödeyen herkesin cebinden çıkmasını doğru bulmadıklarını belirtti. Krischer, teşviklerin yüksek sarfiyatlı otomobillerden alınacak ek vergiyle karşılanabileceğini ve böylelikle otomobil imalatçılarının aşırı yakıt harcayan otomobillerden çevreye uyumlu otomobillere geçmeye teşvik edilmiş olacağını söyledi.

Sol Parti'nin ulaştırma sözcüsü Herbert Behrens Berlin'de otomotivcilik şirketlerinin yönetim kurullarıyla yapılacak buluşmada egzoz skandalının da ele alınmasını istedi. Behrens haber ajansına yaptığı açıklamada, başbakandan yasa dışı manipülasyonlara tolerans gösterilmeyeceğini ve zehirli gaz emisyon üst sınırının aşılması yasak gerçek sınır olduğunu dile getirmesini beklediklerini belirtti.

Vergi kolaylığı

Otomobilcilik şirketleri ile hükümet arasındaki teşvik primi pazarlığında elektrikli otomobillere 5 bin, melez motorlu araçlara ise 4 bin Euro teşvik uygulanması talep edilmekteydi. Almanya hükümeti 1,2 milyar Euro'yu bulması beklenen elektrikli otomobil satış priminin yarı oranda şirketler tarafından karşılanmasını şart koşuyor. Teşvik programında şarj istasyonları şebekesinin genişletilmesi ve elektrikli otomobil vergisinin düşürülmesi de bulunuyor.

Berlin yönetimi 2020 yılına kadar Almanya'daki elektrikli otomobil sayısının bir milyonu bulmasını hedeflemekteydi. 2015 sonuna kadar elektrikli otomobillerin sayısı 25 bini, hibrit motorlu araçların sayısı ise 130 bini geçmemekteydi. Almanya'da toplam 45 milyon otomobil bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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