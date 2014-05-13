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Ekonomi
Deutsche Welle

Berlin'de ekonomi zirvesi

Önde gelen uluslararası ekonomi ve finans kurumlarının başkanları Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geliyor.

13 Mayıs 2014 12:30

Berlin'deki toplantıda Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Başkanı José Ángel Gurría, Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim, Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Başkanı Roberto Azevêdo ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Başkanı Guy Ryder hazır bulunacak.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, hafta sonunda yaptığı açıklamada, krize yanıt olarak küresel mali piyasalar için düzenleme ve denetim ihtiyacının devam ettiğini vurgulamıştı.

Ticari bankalara yönelik düzenlemelerde ilerleme kaydedilmesine rağmen gölge bankacılık alanında atılması gereken adımlara işaret ediliyor.

Avustralya'da 15-16 Kasım tarihlerinde düzenlenecek G-20 zirvesinde gölge bankacılık sisteminin ele alınması bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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