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Dünya

Berlin'de bir Türk kızı bıçaklandı

31 Ağustos 2009 15:37

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir genç Türk kızı bıçaklanarak ağır şekilde yaralandı.
Polis, adını "Sonja S." olarak verdiği 24 yaşındaki kızın evinde sevgilisi Berhan S. (24) ile oturduğu bir sırada kapı zilinin çaldığını ve genç kızın kapıyı açtığı sırada maskeli bir kişi tarafından bıçaklandığını açıkladı.
Berhan S'nin polise ve itfaiyeye haber verdiği, ağır yaralanan Sonja S'nin acilen ameliyata alınarak kan kaybından ölmesinin önlendiği ve hayatının kurtarıldığı belirtildi.
Sonja S'nin annesi Gürsel S'nin (43) ise bu olaydan Berhan S'yi sorumlu tuttuğu ve Berhan S'nin kızını daha önce de dövdüğünü söylediği ifade edildi.
Gürsel S, Berhan S'nin kızını öldürmeye kalkıştığına ve maskeli kişiyi uydurduğuna inanırken, polis şimdilik Berhan S'nin zanlı konumunda olmadığını ve soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğünü bildirdi.
Sonya S. ve Berhan S'nin 14 aylık Silan adında bir erkek çocukları olduğu bildirildi.

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