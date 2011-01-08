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Dünya

BERLİN'DE BİR CAMİYE KUNDAKLAMA GİRİŞİMİ BERLİN (A.A)

08 Ocak 2011 17:37

-BERLİN'DE BİR CAMİYE KUNDAKLAMA GİRİŞİMİ BERLİN (A.A) - 08.01.2011 - Almanya'nın başkenti Berlin'de Charlottenburg-Wilmersdorf ilçesinde bulunan bir camiye kundaklama girişiminde bulunuldu. Berlin polisi tarafından yapılan açıklamada, kimliği bilinmeyen kişiler tarafından dün gece caminin giriş kapısının yakılmaya çalışıldığı, yoldan geçen bir kişinin yangını fark ettiği ve polise haber verdiği belirtildi. Olay yerine gelen polisin yangını söndürdüğü ifade edilen açıklamada, kundaklama girişiminde bulunan kişilerin olay yerinde bir mesaj bıraktıkları kaydedildi. Polis, mesajın içeriği konusunda bir açıklama yapmadı. Polisin, bu olayın Berlin'de daha önce aralarında Türk Şehitlik Camisinin de bulunduğu diğer camilere yönelik kundaklama girişimi olayları ile bağlantılı olup olmadığını incelendiği bildirildi.

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