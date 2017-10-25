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Dünya
Deutsche Welle

Berlin'de baskın: 20 bin mermi ele geçirildi

Berlin'de radikal İslamcı olduğundan şüphe edilen birine yönelik baskında ağır silahlar ve 20 bin mermi ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

25 Ekim 2017 23:20

Berlin polisinin salı gecesi İslamcı kesimden olduğu şüphe edilen bir kişiye yönelik yaptığı baskında çok sayıda silah ile 20 bin mermi ele geçirdiği bildirildi. Baskında şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Polis ve savcılıktan yapılan açıklamada, şüpheli hakkında somut bir saldırı planı yaptığına ilişkin kanıt olmadığı, ancak ele geçirilen mühimmatın muhtemel bir saldırıda kullanılabileceğinin göz önüne alındığı ifade edildi.

Başsavcılık sözcüsünün açıklamasında gözaltına alınan 40 yaşındaki şüpheli hakında aylardır bir soruşturma yürütüldüğü ve yapılan incelemelerin ardından baskın düzenlendiği kaydedildi. Ele geçirilen silahlarla Berlin'deki İslamcı çevreler arasında doğrudan bir bağlantıya yönelik somut kanıtlar olmadığına da dikkat çekildi.

Sözcü, gözaltına alınan şüphelinin Berlin'de istihbarat birimleri tarafından takip edilen bir camiye gittiğini aktardı.

Söz konusu şüphelinin izine Haziran ayında farklı bir operasyonda gözaltına alınan bir şahsın beyanları doğrultusunda rastlandığı bilgisi verildi. Gözaltına alınan şahsın ağır silah ve savaş mühimmatı yasadışı yollardan edindiğinin netlik kazandığı açıklandı.

Gözaltına alınan şüphelinin Mart ayında da yine silah bulundurma suçundan bir buçuk yıl hapse mahkum edildiği, ancak şartlı tahliye edildiği bildirildi.

AFP/GA/HS

©Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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