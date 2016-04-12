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Dünya
Deutsche Welle

Berlin'de aile çetesine polis operasyonu

Berlin'de bir aile çetesine yönelik düzenlenen operasyona 200'den fazla polis katıldı. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

12 Nisan 2016 14:30


Berlin'de Arap kökenli bir aile çetesine düzenlenen polis operasyonu sabahın erken saatlerinde başladı. 60'ı özel komando olmak üzere 220 polis, Berlin'in Neuköln semtinin yanı sıra iki semtinde daha düzenlenen operasyonlarda 16 ev ve dükkana baskın düzenledi.

Polis sözcüsü, Stefan Redlich hakkında yakalama emri olan altı şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Şüpheliler hakkında kiralık katillik ve soygunculuk iddiasıyla soruşurma başlatıldı.

Aralık 2014'te Berlin'in ünlü lüks alışveriş merkezi KaDeWe'den 817 bin euro tutarında lüks saat ve takı çalınmıştı. Yaşları 26 ile 29 arasında değişen üç zanlının Berin Eyalet Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Polis sözcüsü, zanlıların suçlu bulunması halinde KaDeWe'nin mali kaybının telafi edilebileceğini söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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BerlinArapBerlin NeukölnStefan RedlichKaDeWeBerin Eyalet MahkemesiWelle Türkçe dpa/DW/BÖ/HS

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