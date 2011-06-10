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BERLİN'DE "FAZIL SAY'IN UZUN GECESİ" KONSERİ BERLİN (A.A)

10 Haziran 2011 03:19

-BERLİN'DE "FAZIL SAY'IN UZUN GECESİ" KONSERİ BERLİN (A.A) - 09.06.2011 - Almanya'nın başkenti Berlin'de "Fazıl Say'ın Uzun Gecesi" adı altında bir konser gecesi düzenlendi. Berlin'deki Konzerthaus'da (Konser Evi) konser veren tanınmış piyanist ve besteci Fazıl Say, büyük bir coşku ve ilgi ile izlenen konser gecesi çerçevesinde Patricia Kopaçinskaya ve Burhan Öçal ile bir dinleti de sundu ve saz ustası Arif Sağ ile aynı sahneyi paylaştı. "İnandığın Masallar" ve "Zaman Beklemez" gibi albümleri ile Türkiye'de tanınan rock grubu Pinhani ve eski Anadolu ezgilerini modern caz düzenlemeleri ile sunan, Türk ve Alman müzisyenlerden oluşan Anadolu Jazz Orkestrası da konser gecesinde sahne aldı. Şerbet ve Türk yemeklerinin de ikram edildiği konser gecesini Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Acet ile eşi Yıldız Acet, Berlin Başkonsolosu Mustafa Pulat ile eşi Tülin Pulat ve aralarında Kreuzberg Eğitim Merkezi (BWK) Müdürü Nihat Sorgeç'in de bulunduğu çok sayıda Türk ve Alman sanat sever izledi. Önüne 2 büyük Türk bayrağı tasarımının asıldığı Konzerthaus'un önündeki merdivenlerde konser arasında oturarak yemek yiyen ve içki içen sanat severler ilginç bir görüntü oluşturdu.  

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