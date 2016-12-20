Berlin'de 12 kişinin öldüğü 48 kişinin yaralandığı saldırıyı IŞİD üstlendi!

Berlin'de bir kamyon, şehrin merkezi noktalarından birinde bulunan Breitscheidplatz Noel pazarına girerek 50 ile 80 metre arasında ilerledi. Olayda 12 kişinin hayatını kaybettiği ve 48 yaralının olduğu belirtildi. Saldırıyı IŞİD üstlendi.

Saldırıda kullanılan TIR'ın Polonya'nın Baltık denizi kıyısında bulunan Gdansk kentinde faaliyet gösteren bir nakliye firmasına kayıtlı bulunduğu TIR şoförü ile pazaretesi günü öğreden sonra bağlantının kesildiği ifade edildi. Kalabalığın içine dalan TIR'ın İtalya üzerinden geldiği ve içinde 25 ton çelik bulunduğu belirtildi. Güvenlik kaynakları, Berlin’de bir TIR'la Noel pazarına girerek en az 12 kişinin ölümüne yol açtığı iddia edilen ve olay yerinden yaklaşık bir mil uzakta gözaltına alınan kişinin Pakistanlı sığınmacı Naved B. olduğunu aktardı. Saldırının faili olmadığı belirlenen sığınmacı serbest bırakıldı.

Berlin, geçen yıl Paris, Brüksel veya Nice'te yaşanan saldırılar gibi bir terör saldırına maruz kalmamıştı ancak otoriteler bir saldırı ihtimaline karşı alarmdaydı.

N24 televizyonuna konuşan bir polis yetkilisi şoförün yanında oturan bir kişinin öldüğünü ifade etti. TIR'ın içinde bir kişinin daha bulunduğu ve saldırı sırasında yaşamını yitirdiği belirtildi. Söz konusu kişinin Polonya vatandaşı olması nedeniyle polis TIR'în kaçırıldığı ihtimali üzerinde duruyor.

Polonya'da TVN24 radyosuna konuşan firma sahibi ise kamyou kuzeninin kullandığını ancak hiçbir şekilde onun sorumlu tutulamayacağını çünkü 15 yıldır bu işi yaptığını vurguladı.

IŞİD üstlendi

IŞİD akşam saatlerinde saldırıyı üstelendi.

Terör örgütünün ‘haber ajansı’ olarak bilinen Amaq’ta yer alan açıklamada, 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırının IŞİD tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi. Açıklamada, “Berlin’de gerçekleştirilen operasyonu düzenleyen kişi İslam Devleti’nin bir askeridir ve koalisyon ülkelerinin vatandaşlarını hedef alma çağrısı üzerine harekete geçmiştir” dendi.

Gözaltına alınan kişi sığınma başvurusu yapmış

İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, basın toplantısında Pakistanlı bir kişinin gözaltına alındığını ve söz konusu gözaltındaki kişinin 31 Aralık 2015 tarihinde sığınma başvurusunda bulunduğu ancak başvuru hakkındaki sürecin henüz tamamlanmamış olduğunu ifade etti.

CNN'e konuşan polis kaynakları Pakistanlı kişinin Balkanlar'dan geçerek Almanya'nın Avusturya sınırında bulunan Passau şehrinden Almanya'ya girdiğini belirtti.

Alman Tagesspiegel gazetesi ise zanlının küçük suçlar nedeniyle poliste kaydı olduğu ancak bilinen bir 'terör örgütü bağlantısı olmadığını' yazdı.

Gözaltındaki Pakistanlı serbest

Berlin Emniyet Müdürü Klaus Kandt, Berlin’de gözaltına alınan terör zanlısının muhtemelen saldırının failinin olmayabileceğine dikkat çekerek bu kişinin TIR şoförü olup olmadığının kesinlik kazanmadığını söyledi.

Almanya Federal Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada saldırının ardından kısa bir süre sonra yakalanan ve Pakistanlı bir sığınmacı olduğu açıklanan şüphelinin delil yetersizliğinden bırakıldığı, ayrıca saldırgan olduğuna dair bir kanaatin de oluşmadığı kaydedildi.

Merkel 'terör saldırısı' dedi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya’nın başkenti Berlin’de bir TIR'ın Noel pazarına dalması sonrası 12 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıya ilişkin olarak "Terör saldırısı" ifadesini kullandı.Merkel daha önce yaptığı açıklamada, zanlının sığınma başvurusu yapmış olan bir göçmen olduğunun kesinleşmesi halinde bunun "özellikle korkunç ve katlanılması zor olacağını" söylemişti.

Olayda kullanıldığı düşünülen silah bulunamadı

Almaya Federal Suç Ofisi Başkanı Holger Münch, otoritelerin bir kişiyi gözaltına aldığını olayın bütün yönelerinin soruşturulduğunu aktardı. Münch ayrıca olayda kullanıldığına inanılan silahın henüz bulunamadığını da katradı.

Birmingham'dan Berlin'e seyahat için gelen görgü tanığı Mike Fox, Noel pazarına yönelen TIR'ın kendisini üç metre ile teyet geçtiğini söyledi. Associated Press'e konuşan Fox, "Kesinlikle kasıtlı yapıldı" dedi. Saldırının ardından açılan #PrayforBerlin etiketi Twitter'da hızla yükseldi.

Turistler için çekim noktası

Berlin'deki Chrismas pazarının internet sitesi saldırı için neden bu noktanın seçilmiş olabileceği hakkında fikir veriyor. Chrismas'a bir hafta kala gerçekleşen saldırının yaşandığı terde bulunan markette, çok sayıda el yapmı hediyelik eşyalar, yılbaşı süsleri, kılık giyecekler, çocuk oyuncakları ve sevimli süsler satılıyor. Markette aynı zamanda tarihi yerle hakkında hatıra eşyaları satan standlar, waffle şekerleme ve mevsimlik yiyecekler satan dükkânlar bulunuyor. Market, Berlinliler ve şehirde bulunan turistler için bir çekim noktası konumunda.

Alman Cumhurbaşkanı'ndan açıklama

Alman Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Berlin ve tüm ülkemiz için beni ve sayısız insanı rahatsız eden korkunç bir akşam" ifadelerini kullandı.

Gauck, "Düşüncelerim, kurbanlar ve onların yakınları ve akrabaları ve arkadaşları için korkan tüm insanlarla beraber" dedi.

İçişleri Bakanı: Saldırı olduğu yönünde bulgular var

İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere olayın saldırı olduğuna dair çok sayıda ipucu bulunduğunu söyledi. Maiziere "Saldırı kelimesini henüz kullanmak istemiyorum ama bu yönde pek çok bulgu var" dedi.

Şoför olay yerinden kaçtı

Tır şöförünün olay yerinden kaçtığı da belirtildi. Alman medyası çok sayıda ölü ve yaralının olduğunu söyledi. Görgü tanıkları pazarda ayrıca patlama seslerinin de duyulduğunu aktardı. Ancak saldırgan polisin operasyonuyla kısa sürede yakalanarak sorguya alındı.

Görgü tanığı Dilara saldırıyı anlattı

Berlin’de Noel Pazarı’ndaki saldırıya tanık olan Dilara Arslan, korkunç anları şöyle anlattı:

“Ben olay yerinin yanı başındaki cafede çalışıyorum. Gürültüyü duyunca olay yerine koştuk. Yerde yatan insanlar vardı. Herkes şok içindeydi. Kimi yaralılara yardım ediyordu, bazıları kaçışıyordu. İnsanlar neye uğradığını şaşırmış haldeydiler.”

Nice saldırısını hatırlattı

Olay geçtiğimiz temmuz ayında Fransa'nın Nice kentinde yaşanan kamyonlu terör saldırısını hatırlattı.

Tunus doğumlu Muhammed Buhlel, Nice'in kordon boyunda hızla sürdüğü kamyonu Bastille Günü'nü kutlayan kalabalığın içine sokmuş, 86 kişi ölmüştü. Polis Buhlel'i vurarak durdurabilmişti.