Berlinale'nin açılışına siyasi eleştiriler damga vurdu

Bu yıl 67'ncisi düzenlenen Berlin Uluslararası Film Festivali (Berlinale) perşembe akşamı başladı. Festivalin açılış törenine Richard Gere, Laura Linney ve Moritz Bleibtreu'un da aralarında olduğu dünyaca ünlü oyuncular katıldı. Açılış Alman komedyen Anke Engelke'nin moderasyonuyla gerçekleşti.

67. Berlinale'nin açılışına sinema dünyasından çeşitli isimlerin verdiği siyasi mesajlar ve ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ı hedef alan kinayeli sözler damgasını vurdu. Bunların biri sunucu Anke Engelke'nin esprisi oldu. Engelke, festivale katılan uluslararası konuklara hitaben "festivalden ötürü mü yoksa memleketlerine dönmelerine artık izin verilmediği için mi orada oldukları" sorusunu yöneltti. Berlinale'nin açılış töreninin siyasi bir atmosferde gerçekleşmesinin alışılmışın dışında bir durum olduğu belirtildi.

"Önce sanatçılar"

Festivalin açılışına Alman siyaset camiasından da isimler katıldı. Kırmızı halıda boy gösterenler arasında Yeşil politikacı Claudia Roth ve Sosyal Demokrat Michael Müller'in yanı sıra Hristiyan Demokrat Monika Grütters de vardı.

Federal Hükümet'in Kültür ve Medya Politikası Sorumlusu Grütters sahneye gelerek Trump'ın "America first" (Önce Amerika) sloganına atfen "Artists first" (Önce sanatçılar) sözlerini sarf etti. Berlin Belediye Başkanı Michael Müller ise 1989'da yıkılan Berlin duvarını hatırlatarak "Duvarların insanları bir daha ayırmaması gerektiğini daha önce söylemiştik" dedi. Oyuncu ve insan hakları aktivisti Richard Gere da galaya Başbakan Angela Merkel'le gerçekleştirdiği görüşmenin ardından katıldı.

Altın Ayı kime gidecek?

Festivalin açılışı Fransa yapımı olan "Django"nun dünya prömiyeri ile yapıldı. 1943 yılında Nazi işgali altında bulunan Fransa'da yaşayan Roman müzisyen Django Reinhardt'ın yaşamını anlatan film, festival kapsamında Altın Ayı ve Gümüş Ayı ödülleri için yarışacak 18 filmden biri olarak öne çıkıyor.

İsrailli yönetmen Oren Moverman'ın yönettiği ve Richard Gere ve Laura Linney'nin başrollerini paylaştığı "The Dinner" (Akşam Yemeği) da festivalde ilgiyle beklenen filmler arasında. Macar yönetmen Ildiko Enyedi'nin "On Body and Soul"u (Beden ve Ruh Hakkında) da Altın Ayı'ya aday gösterilen filmlerden biri.

Bunlara ek olarak, 2017 Berlinale Kamera ödülünün ise Çinli sinemacı Nansun Shi'ye verileceği bildirildi. 1986 yılında verilmeye başlanan ve festivalin onur ödülü olarak tanımlanabilecek Berlinale Kamera, Berlinale ile özel bir bağı olduğu düşünülen kimselere veriliyor. 2007 yılında festivalin jürisinde bulunan Shi, o günden bugüne festivale konuk olarak katılıyordu.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa, BÜ/BÖ