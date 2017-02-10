T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Berlinale'nin açılışına siyasi eleştiriler damga vurdu

67. Berlin Uluslararası Film Festivali (Berlinale) perşembe akşamı başladı. Festivalin açılışına yeni ABD Başkanı Donald Trump'a yöneltilen eleştiriler damga vurdu.

10 Şubat 2017 16:36

Bu yıl 67'ncisi düzenlenen Berlin Uluslararası Film Festivali (Berlinale) perşembe akşamı başladı. Festivalin açılış törenine Richard Gere, Laura Linney ve Moritz Bleibtreu'un da aralarında olduğu dünyaca ünlü oyuncular katıldı. Açılış Alman komedyen Anke Engelke'nin moderasyonuyla gerçekleşti.

67. Berlinale'nin açılışına sinema dünyasından çeşitli isimlerin verdiği siyasi mesajlar ve ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ı hedef alan kinayeli sözler damgasını vurdu. Bunların biri sunucu Anke Engelke'nin esprisi oldu. Engelke, festivale katılan uluslararası konuklara hitaben "festivalden ötürü mü yoksa memleketlerine dönmelerine artık izin verilmediği için mi orada oldukları" sorusunu yöneltti. Berlinale'nin açılış töreninin siyasi bir atmosferde gerçekleşmesinin alışılmışın dışında bir durum olduğu belirtildi.

"Önce sanatçılar"

Festivalin açılışına Alman siyaset camiasından da isimler katıldı. Kırmızı halıda boy gösterenler arasında Yeşil politikacı Claudia Roth ve Sosyal Demokrat Michael Müller'in yanı sıra Hristiyan Demokrat Monika Grütters de vardı.

Federal Hükümet'in Kültür ve Medya Politikası Sorumlusu Grütters sahneye gelerek Trump'ın "America first" (Önce Amerika) sloganına atfen "Artists first" (Önce sanatçılar) sözlerini sarf etti. Berlin Belediye Başkanı Michael Müller ise 1989'da yıkılan Berlin duvarını hatırlatarak "Duvarların insanları bir daha ayırmaması gerektiğini daha önce söylemiştik" dedi. Oyuncu ve insan hakları aktivisti Richard Gere da galaya Başbakan Angela Merkel'le gerçekleştirdiği görüşmenin ardından katıldı.

Altın Ayı kime gidecek?

Festivalin açılışı Fransa yapımı olan "Django"nun dünya prömiyeri ile yapıldı. 1943 yılında Nazi işgali altında bulunan Fransa'da yaşayan Roman müzisyen Django Reinhardt'ın yaşamını anlatan film, festival kapsamında Altın Ayı ve Gümüş Ayı ödülleri için yarışacak 18 filmden biri olarak öne çıkıyor.

İsrailli yönetmen Oren Moverman'ın yönettiği ve Richard Gere ve Laura Linney'nin başrollerini paylaştığı "The Dinner" (Akşam Yemeği) da festivalde ilgiyle beklenen filmler arasında. Macar yönetmen Ildiko Enyedi'nin "On Body and Soul"u (Beden ve Ruh Hakkında) da Altın Ayı'ya aday gösterilen filmlerden biri.

Bunlara ek olarak, 2017 Berlinale Kamera ödülünün ise Çinli sinemacı Nansun Shi'ye verileceği bildirildi. 1986 yılında verilmeye başlanan ve festivalin onur ödülü olarak tanımlanabilecek Berlinale Kamera, Berlinale ile özel bir bağı olduğu düşünülen kimselere veriliyor. 2007 yılında festivalin jürisinde bulunan Shi, o günden bugüne festivale konuk olarak katılıyordu.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa, BÜ/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Uluslararası Film FestivaliABD Başkanı Donald TrumpBerlin Uluslararası Film FestivaliRichard Gere Laura LinneyMoritz BleibtreuAlmanAnke EngelkeABDDonald TrumpYeşilClaudia RothSosyal Demokrat Michael MüllerHristiyan Demokrat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24