Berlin yargı ve güvenlik sisteminde reformu görüşüyor



Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) isimli ırkçı terör hücresinin faaliyetlerini soruşturmak üzere kurulan Meclis Araştırma Komisyonu bundan 6 ay kadar önce raporunu tamamlamış, hükümete yargı ve güvenlik sisteminde bazı değişikliklere gidilmesi önerisinde bulunmuştu. Bunlar arasında iç istihbarat örgütü Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın yeniden yapılandırılması da bulunuyor.

Düzenlemeler iç istihbarat örgütünün daha sıkı şekilde denetlenmesini ve güvenlik kurumları arasında daha yakın bilgi alışverişini öngörüyor.

NSU mensupları, 2000-2010 yılları arasında 8’i Türk 10 kişiyi öldürmekle suçlanıyor. Polis memuru Michèle Kiesewetter de NSU terörüne kurban gidenler arasında yer alıyor.

'NSU kayıtları' savcılık talimatıyla silinmiş

Öte yandan NSU terör hücresi mensubu Uwe Böhnhardt'ın cep telefonunun 1998 yılında Federal Emniyet Teşkilâtı (BKA) tarafından bir ay boyunca dinlendiği, dinleme kayıtlarının Gera Savcılığı'nın talimatıyla imha edildiği ortaya çıktı. Dinleme kapsamında 100 civarında ve "saatleri bulan" görüşmenin yapıldığı belirtildi. Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'de yayınlanan haber programı "Fakt"ın yayınına göre, telefondan, Böhnhardt ve Zschäpe'nin anne babasının yanı sıra NSU hücresine destek veren bazı kişilerle de görüşüldü.