T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Berlin yargı ve güvenlik sisteminde reformu görüşüyor

Almanya'da bakanlar kurulu yıllarca yakalanmadan 8'i Türk 10 kişiyi öldürmeyi başaran NSU benzeri Neonazi yapılanmalara karşı hukuk ve güvenlik sisteminde gidilecek değişiklikleri görüşüyor.

26 Şubat 2014 12:34


Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) isimli ırkçı terör hücresinin faaliyetlerini soruşturmak üzere kurulan Meclis Araştırma Komisyonu bundan 6 ay kadar önce raporunu tamamlamış, hükümete yargı ve güvenlik sisteminde bazı değişikliklere gidilmesi önerisinde bulunmuştu. Bunlar arasında iç istihbarat örgütü Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın yeniden yapılandırılması da bulunuyor.

Düzenlemeler iç istihbarat örgütünün daha sıkı şekilde denetlenmesini ve güvenlik kurumları arasında daha yakın bilgi alışverişini öngörüyor.

NSU mensupları, 2000-2010 yılları arasında 8’i Türk 10 kişiyi öldürmekle suçlanıyor. Polis memuru Michèle Kiesewetter de NSU terörüne kurban gidenler arasında yer alıyor.

'NSU kayıtları' savcılık talimatıyla silinmiş

Öte yandan NSU terör hücresi mensubu Uwe Böhnhardt'ın cep telefonunun 1998 yılında Federal Emniyet Teşkilâtı (BKA) tarafından bir ay boyunca dinlendiği, dinleme kayıtlarının Gera Savcılığı'nın talimatıyla imha edildiği ortaya çıktı. Dinleme kapsamında 100 civarında ve "saatleri bulan" görüşmenin yapıldığı belirtildi. Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'de yayınlanan haber programı "Fakt"ın yayınına göre, telefondan, Böhnhardt ve Zschäpe'nin anne babasının yanı sıra NSU hücresine destek veren bazı kişilerle de görüşüldü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaTürkNSUNeonaziSosyalist YeraltıMeclis Araştırma KomisyonuAnayasayı Koruma TeşkilatıMichèle KiesewetterUwe BöhnhardtFederal Emniyet TeşkilâtıGera SavcılığıBirinci Televizyon Kanalı ARDBöhnhardtZschäpe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24