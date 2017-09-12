Berlin Türkiye'ye silah satışını tartışıyor

Türkiye ve Almanya arasındaki gerginlik tırmanırken Almanya'da muhalefet partileri Türkiye'ye silah satışının durdurulmasını talep ediyor.

Ancak Alman Federal Meclisi'nde Hristiyan Birlik partilerinin dış politika sözcüsü Jürgen Hardt, Yeşiller Partisi'nin Türkiye'ye silah ihracatının durdurulması yönündeki talebine karşı olduğunu söyledi. Hardt, Neue Osnabrücker Zeitung'a yaptığı açıklamada NATO içindeki dayanışmanın, Türkiye'nin silah talebinin temelde dostane bir biçimde incelenerek hayata geçirilmesini gerektirdiğini vurguladı. Hardt, bunun dışındaki her türlü uygulamanın NATO'nun zayıflatılması ve Almanya'nın güvenlik konusundaki çıkarlarının temelden tehlikeye atılması anlamına geleceğini kaydetti.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ise Handelsblatt gazetesine verdiği demeçte Türk hükümetiyle yaşanan siyasi gerilim nedeniyle Türkiye'ye silah ihracatı başvurularının bekletildiğini söyledi. Gabriel, "Türkiye'nin şu sıralar bize silah satışına yönelik yaptığı başvuruları, ki bunların sayısı hiç az değil, beklemeye aldık" dedi. Dışişleri Bakanı, uluslararası sözleşmeler uyarınca bağlı kalınması gereken ancak içeriğini silahların oluşturmadığı bazı ihracatların ise bekletilemediğini vurguladı.

Yeşiller Partili milletvekili Özcan Mutlu'nun verdiği soru önergesine hükümetin verdiği yanıta göre Alman hükümeti bu yılın başından bu beri Türkiye'ye 25 milyon euro tutarında silah ticaretini onayladı.

Hür Demokrat Parti: Erdoğan'a açık ve net mesaj verilmeli

Öte yandan Hür Demokrat Parti, Türkiye'de Alman vatandaşı bir çiftin daha gözaltına alınması nedeniyle Alman hükümetinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a açık ve net bir mesaj vermesini istedi.

Hür Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada "Erdoğan sadece ciddi olduğumuzu hissettiğinde durumu idrak edecektir" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schäfer, pazartesi sabah saatlerinde İstanbul'da Türk kökenli Alman vatandaşı bir çiftin gözaltına alındığı konusunda ciddi bilgiler ulaştığını açıklamış, ancak gözaltı hakkında kendilerine resmi bir bilgi verilmediğini belirtmişti. Sözcü, Türkiye'ye gitmeyi planlayan her Alman vatandaşının ülkede olup bitenlerle ilgilenmek zorunda olduğunu söyleyerek Alman vatandaşlarını Türkiye'deki gözaltılar nedeniyle uyarmıştı. Schäfer, "Türkiye'ye seyahat etmeyi düşünen herkesin başına gelebilir. Bu üzücü bir gerçek" demişti.

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dpa/Reuters/HT/HS