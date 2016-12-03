Berlin Tunus’ta mülteci kabul merkezi planlıyor

Alman hükümetinin Tunus’ta “hotspot” adı verilen mülteci kabul merkezi kurma planlarına neden olarak İtalya’da sığınmacıları kabul eden merkezlerdeki durum gösteriliyor. Der Spiegel dergisinin haberine göre, sadece bu yıl içinde Afrika’dan 180 bin kişi Akdeniz’i aşarak İtalya kıyılarına ulaştı. Alman hükümetinin, parlamento seçimlerinin yapılacağı 2017’de İtalya üzerinden yeni bir mülteci dalgasının yaşanmasından kaygı duyduğu tahmin ediliyor.

Alman İçişleri Bakanlığı’nın planlarına göre, böyle bir mülteci dalgasını engellemek için, mültecilerin Avrupa topraklarına ayak basmadan, denizde kurtarılması ve Afrika’ya geri gönderilmesi öngörülüyor. Bunun için de Tunus’ta, Libya sınırına yakın bir yerde, mülteci kabul merkezi kurulması planlanıyor. Sığınmacıların Almanya veya diğer bir Avrupa Birliği (AB) ülkesine iltica başvurusunda bulunmasının mümkün olacağı merkezin yönetiminin de Birleşmiş Milletler’e (BM) verilmesi düşünülüyor.

Plana destek aranıyor

Haftalık Der Spiegel dergisinin haberinde, İçişleri Bakanlığı'na bağlı Federal Emniyet Hukuki ve İdari Denetleme Birimi Müdürü Helmut Teichmann’ın bu plana İtalya ve AB Komisyonu’nda destek arayışı içinde olduğu belirtildi.

Hristiyan Demokrat Birlik partisi (CDU) Genel Sekreteri Peter Tauber, Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada, insanların dolu teknelerle Akdeniz'i aşarak hayatlarını tehlikeye atmalarının engellenmesi için önlemler alınması gerektiğini söyledi. Tauber, bu çerçevede insanların Afrika'ya geri götürülerek, onlara ancak burada sığınma başvurusunda bulunabileceklerinin anlatılabileceğini dile getirdi. Tauber, ancak bunun yapılabilmesi için Almanya'nın Kuzey Afrika ülkeleriyle anlaşma imzalaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Öte yandan, Almanya'da iltica başvurusunda bulunan kaç kişinin ülkeyi terk etmesi gerektiğine ilişkin çelişkili bilgiler bulunuyor. Tagesspiegel gazetesinin Almanya İçişleri Bakanlığı'nın verilerine dayandırdığı haberinde, 50 bin kişinin sınır dışı edilmesi gerektiği belirtildi. Ancak Hristiyan Demokrat Birlik partisi Genel Başkan Yardımcısı Thomas Strobl, Almanya'da kalma izni olmayan 500 bin yabancının olduğuna işaret etti.

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KNA/DW, JD/BW