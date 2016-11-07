Berlin Tornadoların İncirlik'te kalmasını istiyor

Alman koalisyon hükümetinin büyük ortağı Hristiyan Birlik partileri, İncirlik üssündeki askeri işbirliğini sona erdirmeyi düşünmüyor. Hristiyan Birlik partilerinin meclis grup başkan vekili ve eski Savunma Bakanı Franz Josef Jung ‘Berliner Zeitung' gazetesine verdiği mülakatta, ‘uluslararası koalisyon ile terör milisi IŞİD arasındaki mücadelenin nihai aşamasına yaklaşıldığını ve bu aşamada uluslararası koalisyonu yüzüstü bırakamayacaklarını' söyledi.

Türkiye'ye diplomatik baskı uygulama zamanının geldiğini belirten Jung Alman hava kuvvetlerinin ise şimdilik İncirlik'ten çekilemeyeceğini ve perşembe günkü genel kurul oylamasında Alman Birliği'nin görev süresinin uzatılacağını tahmin ettiğini söyledi.

Koalisyon ortağı Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin savunma politikası sözcüsü Rainer Arnold Federal Hükümetin en azından İncirlik'ten çekilme opsiyonunu açık bırakması gerektiğini belirtti. Arnold aynı gazeteye yaptığı açıklamada, "Başbakan ve savunma bakanlığının muhtemel şıklara göre hazırlık yaptığını umarım. Türklere bağımlı kalkmadan kısa zamanda karar alınabilmesi için gerekli önlemler alınmış olmalıdır” dedi.

‘Berliner Zeitung' gazetesinin edindiği bilgilere göre koalisyon hükümeti Federal Meclis'teki oylamayı erteletme ihtimali üzerinde de duruyor. Almanya İncirlik'te altı adet Tornado tipi keşif uçaklarıyla bir de yakıt ikmal uçağı üslendiriyor.

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DW, afp/AG, BÖ