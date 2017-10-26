Berlin: Tahliye kararı cesaretlendirici bir sinyal

Büyükada'da insan hakları aktivistlerinin düzenlediği bir toplantıda gözaltına alınıp tutuklandıktan sonra dün görülen ilk duruşmada tahliye edilen Alman bilişim uzmanı Peter Steudtner ülkesine dönüyor. Steudtner'in Perşembe günü içinde Almanya'ya varması bekleniyor.

Steudtner tahliye kararının ardından yaptığı açıklamada, "Hepimiz son derece rahatladık. Bizi hukuki, diplomatik olarak destekleyenlere, dayanışma gösterenlere inanılmaz derecede müteşekkiriz" dedi.

Hakkında tahliye kararı çıkan bir diğer isim, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser de mahkeme kararının büyük sürpriz olduğunu belirterek, "Hala haksız yere hapiste bulunan pek çok arkadaşımız var, gazeteciler var. Tüm insan hakları savunucuları ve gazeteciler serbest bırakılıncaya dek çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Alman hükümeti de Steudtner'in serbest bırakılmasını memnuniyetle karşılarken, halen hapiste bulunan diğer kişilerin durumuna dikkat çekti. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert Twitter hesabından "Nihayet! Peter Steudtner ve diğer insan hakları savunucuları serbest bırakılıyor. Onlar için mutluyuz ve düşüncelerimiz hala hapiste olanlarla" paylaşımında bulundu.

Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de mahkeme kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Bu cesaret verici bir sinyal, bir ilk adım" dedi. "Anlaşılamayan nedenlerle Türkiye'de hapiste tutulan başka Almanların da bulunduğunu" vurgulayan Gabriel, bu vakalar için de bir çözüm bulunması ve serbest bırakılmalarının sağlanması için çabaları kararlı bir şekilde sürdürecekleri mesajını verdi.

5 Temmuz'da Büyükada'da bir otelde düzenlenen insan hakları seminerine katıldıkları için tutuklanan 8 kişi hakkında savcılık tarafından "terör örgütüne üyelik" ve "terör örgütüne yardım" suçlamasıyla 15 yıl hapis cezası talep edilmişti. 46 yaşındaki bilişim uzmanı Steudtner duruşmadaki savunmasında hakkındaki tüm suçlamaları reddetmiş, iddianamede yer alan örgütlerin bazılarının ismini bile bilmediğini belirterek serbest bırakılmayı talep etmişti.

Dün İstanbul'da Çağlayan Adliyesi'nde görülen duruşmada savcılık 8 tutuklu sanığın şartlı tahliyesini istemiş, ancak mahkeme heyeti 8 sanığın hepsinin serbest bırakılmasına hükmetmişti.

DW,AFP/BK,ÖA

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