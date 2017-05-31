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Dünya

Berlin sınırları kaldırmadı; ülkeler duvar örmeye devam ediyor

Ülke sınırlarında yapımı tamamlanmış veya inşası devam eden 65 tane duvar bulunuyor

31 Mayıs 2017 23:14

Almanya'da Berlin Duvarı 1989 yılında yıkıldığı zaman 'dünyadaki bütün sınırların yok olacağı' söylense de ülkeler kendi ‘güvenlik’ politikalarını duvarlar üzerinden inşa etmeye devam ediyor. Kanada Quebec Üniversitesi'nden Elisabeth Vallet'nin araştırmasına göre ülkeleri ayıran sınırlarda yapımı tamamlanmış veya inşası devam eden 65 tane duvar bulunuyor. Bu sayı Berlin Duvarı yıkılmadan önce sadece 16'ydı.

Macaristan

 

Avrupa'nın bugün en büyük kaygılarından biri göç dalgasını durdurmak. Macaristan'ın bu amaçla Sırbistan sınırına ördüğü duvar en bilinen örnekler arasında yer alıyor.

 

Fransa

 

Fransa'da Ortadoğu ve Afrika'dan göç dalgasını engellemek için duvar inşa edildi. Calais bölgesindeki kamplardaki yaşam koşullarının gayrı insani boyutları dünyada tartışma yarattı.

 

İspanya

 

İspanya da göç dalgasının yanında kaçakçılığı engellemek için Fas'la olan sınırına duvar ören ülkeler arasında yer alıyor.

 

Fas

 

İspanya'nın komşusu Fas ise ayrılıkçı Polisario grubuna karşı tedbir almak için bir duvar ördü. İnşaatı 1987 yılında bitmiş olan Duvar hendek adıyla biliniyor.

 

ABD

 

ABD ise yasadışı göçü engellemek için Meksika sınırına duvar örüyor. Üstelik başkan Donald Trump maliyetini de Meksika'ya ödettirmeye çalıştı!

 

Hindistan

 

'Göçmenleri engellemek' gerekçesiyle duvar örmek batı ülkelerine mahsus değil. Hindistan da Bangladeş'ten gelen göçmenlere karşı 3 bin 400 metreyi aşan dikenli telli duvar inşa etti.

 

Suudi Arabistan

 

Suudi Arabistan ise 2014'te "Irak'taki IŞİD güçlerinden kendini korumak" gerekçesiyle yaklaşık 965 km'lik bir duvar inşa etti.

 

İsrail

 

İsrail'le Filistin arasındaki duvarın inşaatı ise ilk defa 2000 yılında onaylandı. 2010 yılının yaz ayında inşaatın yüzde 64'ü bitmişti. Duvar inşası, 'terör saldırısına tedbir' olarak gerekçelendirildi ama 'gayrıresmi bir sınır' olarak savunuluyor. Karşıtları ise duvara 'apartheid (ayrımcılık) duvarı' diyor.

 

Ukrayna

 

Ukrayna, 2014'te Rusya'nın askeri müdahalesinin hemen ardından Rus sınırına bir duvar inşa etmeye başladı. Fotoğrafta ise duvarın öte tarafında Rusya'nın inşa ettiği askeri üs görülüyor.

 

Kenya

 

Afrika'da Kenya 2015 yılından beri Somali'den gelen 'Şabab militan akımı'nı gerekçe göstererek duvar inşa ediyor.

 

Yunanistan

 

Yunanistan 'göç dalgasını durdurmak için' Türkiye sınırındaki Evros kasabasına bir duvar inşa etti

 

Türkiye

 

Türkiye, Suriye sınırından geçişleri engellemek için 511 km'lik bir duvar inşa ediyor. TOKİ tarafından yapılan duvarın inşaatına 2014 yılında başlandı.

Bu haritadaki boyalı alanlarda sınırlarına duvar inşa eden ülkeler yer alıyor. Duvar inşa etmiş olan veya duvar yapım süreci devam eden diğer ülkeler arasında şunlar yer alıyor: Çin, İran, Özbekistan, Türkmenistan, Brezilya, Cezayir, Tunus, Mısır, Botswana, Burma, Tayland, Malezya.

 

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