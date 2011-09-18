T24 LogoT24 Logo
Dünya

Berlin seçimlerini SPD kazandı BERLİN (A.A)

18 Eylül 2011 23:42

-Berlin seçimlerini SPD kazandı BERLİN (A.A) - 18.09.2011 - Almanya'nın başkenti Berlin'de bugün düzenlenen eyalet meclisi seçimlerini, resmi olmayan ilk sonuçlara göre eyalette iktidarda bulunan Sosyal Demokrat Parti (SPD) yeniden kazandı. Korsanlar Partisi (Piratenpartei) de yüzde 5'lik seçim barajını aşarak ilk kez bir eyalet meclisine girmeyi başardı. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre, SPD önceki seçimlere göre yüzde 1,3 oranında oy kaybına uğrayarak yüzde 29,5, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) yüzde 2,2 oranında artışla yüzde 23,5, Yeşiller Partisi yüzde 4,9 oranında artışla yüzde 18 oranında oy aldı. Berlin eyalet hükümetinin küçük ortağı olan Sol Parti de yüzde 1,9 oranında kayba uğrayarak yüzde 11,5 oranında oy alırken, Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 2 oranında oy alarak eyalet meclisine girmeyi başaramadı. Korsanlar Partisi ise yüzde 8,5 oranında oy alarak eyalet meclisine ilk kez girmeyi başardı. Bu sonuçlara göre, SPD'nin Berlin Eyalet Meclisine 48, CDU'nun 39, Yeşiller'in 29, Sol Parti'nin 19, Korsanlar Partisinin de 14 milletvekili sokması bekleniyor. Bu durumda SPD'li Berlin Eyaleti Başbakanı Klaus Wowereit'ın, eyalet meclisindeki 75 kişilik çoğunluğu sağlamak için Yeşiller Partisi ya da CDU'yla koalisyona gitmesi bekleniyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24