-Berlin seçimlerini SPD kazandı BERLİN (A.A) - 18.09.2011 - Almanya'nın başkenti Berlin'de bugün düzenlenen eyalet meclisi seçimlerini, resmi olmayan ilk sonuçlara göre eyalette iktidarda bulunan Sosyal Demokrat Parti (SPD) yeniden kazandı. Korsanlar Partisi (Piratenpartei) de yüzde 5'lik seçim barajını aşarak ilk kez bir eyalet meclisine girmeyi başardı. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre, SPD önceki seçimlere göre yüzde 1,3 oranında oy kaybına uğrayarak yüzde 29,5, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) yüzde 2,2 oranında artışla yüzde 23,5, Yeşiller Partisi yüzde 4,9 oranında artışla yüzde 18 oranında oy aldı. Berlin eyalet hükümetinin küçük ortağı olan Sol Parti de yüzde 1,9 oranında kayba uğrayarak yüzde 11,5 oranında oy alırken, Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 2 oranında oy alarak eyalet meclisine girmeyi başaramadı. Korsanlar Partisi ise yüzde 8,5 oranında oy alarak eyalet meclisine ilk kez girmeyi başardı. Bu sonuçlara göre, SPD'nin Berlin Eyalet Meclisine 48, CDU'nun 39, Yeşiller'in 29, Sol Parti'nin 19, Korsanlar Partisinin de 14 milletvekili sokması bekleniyor. Bu durumda SPD'li Berlin Eyaleti Başbakanı Klaus Wowereit'ın, eyalet meclisindeki 75 kişilik çoğunluğu sağlamak için Yeşiller Partisi ya da CDU'yla koalisyona gitmesi bekleniyor.