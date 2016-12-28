Berlin saldırısıyla bağlantılı gözaltı

Karlsruhe merkezli Federal Savcılık'tan bugün yapılan açıklamada, zanlının Berlin'deki evinde ve işyerinde emniyet görevlileri tarafından yapılan aramanın ardından 40 yaşındaki bir Tunus vatandaşının gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, zanlının telefon numarasının Berlin'deki saldırının faili olduğu düşünülen Anis Amri'nin cep telefonunda kayıtlı olduğuna dikkat çekildi. Amri'nin telefonu saldırının ardından olay yerinde bulunmuştu.

Yürütülen soruşturma kapsamında, zanlının saldırıya iştirak etmiş olabileceğinden şüphelenildiği gerekçesiyle gözaltına alındığına işaret edildi. Ayrıca soruşturmanın sürdürüldüğü ve zanlının tutuklaması konusundaki kararın da yarın verilmesinin beklendiği ifade edildi.

19 Aralık'ta Berlin'de bir Noel panayırına düzenlenen ve 12 kişinin ölümüne yol açan saldırının failinin Tunus vatandaşı Anis Amri olduğu tahmin ediliyor. Amri, geçen Cuma günü Milano'da İtalyan polisi tarafından öldürülmüştü. Saldırıyı radikal İslamcı IŞİD üstlenmişti.

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AFP/DW/JD/HS