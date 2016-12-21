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Dünya
Deutsche Welle

Berlin saldırısının zanlısı serbest bırakıldı

Berlin’de bir TIR’ın Noel panayırına girmesiyle düzenlenen saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüphelinin serbest bırakıldığı bildirildi.

21 Aralık 2016 00:56

Karlsruhe'deki Federal Savcılık'tan bu akşam yapılan yazılı açıklamada, "şimdiye kadar yürütülen soruşturma sonucunda zanlının olayın faili olduğu yönünde şüphe bulunmadığı” belirtildi. Açıklamada, şüphelinin polise verdiği kapsamlı ifadede, eyleme katıldığını inkâr ettiği kaydedildi. Bunun üzerine dün akşam Berlin'de Noel panayırına düzenlenen saldırının ardından yakalanan şüphelinin Federal Savcılık'ın talimatı doğrultusunda serbest bırakıldığı vurgulandı.

Saldırının ardından görgü tanıklarının verdiği ifadeler doğrultusunda TIR şoförünün takibinin eksiksiz bir şekilde yapılamadığına dikkat çekildi. Bu çerçevede, zanlının eylem sırasında TIR'ın şoför mahalinde bulunduğunun ispatlanamadığı ifade edildi.

Berlin'de dün akşamki olayın ardından 23 yaşındaki bir Pakistanlı gözaltına alınmıştı. Ancak Berlin Emniyet Müdürü Klaus Kandt, Berlin’de gözaltına alınan zanlının muhtemelen saldırının failinin olmayabileceğine dikkat çekerek bu kişinin TIR şoförü olup olmadığının kesinlik kazanmadığını söylemişti.

Federal Savcı Peter Frank da, bugün öğleden sonra düzenlenen basın toplantısında bu şüphelinin "doğru kişi” olup olmadığının bilinmediğini belirtmişti.

Berlin'de dün akşam bir TIR'ın Noel panayırına girmesi sonucu 12 kişi yaşamını yitirmiş, yaklaşık 50 kişi de yaralanmıştı. Olayın nedeni henüz tam olarak açıklığa kavuşmamış olmasa da, yetkililer bunun bir terör saldırısı olduğunu belirtiyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/apf, JD/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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