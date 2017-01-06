Berlin saldırısı Sol Parti'yi birbirine düşürdü

Sol Parti Dış Politika sözcüsü Stefan Liebich, Frankfurter Rundschau gazetesine yaptığı açıklamada Başbakan Merkel'in Berlin saldırısında sorumluluk payı taşıdığı yönünde Sahra Wagenknecht'in sarfettiği görüşü paylaşmadığını söyledi.

Sol Parti Federal Meclis Grup Başkanı Sahra Wagenknecht, 12 kişinin hayatını kaybettiği Berlin saldırısının nedenleri arasında "mültecilere sınırların kontrolsuz bir biçimde açılmasını ve güvenlik güçlerini zaafa düşüren tasarruf önlemleri"ni saymıştı.

Wagenkneck'in açıklamasına mesafeli yaklaşan Sol Parti milletvekillerinden Martina Renner de "Suçu kişiselleştirmek ve güçsüz devlet masalını yaymak bizim işimiz değil" ifadesini kullandı.

"Sığınma hakkı partinin temel ilkesi"

Wagenknecht'in "Her isteyen Almanya'ya gelemez" gibi sarfettiği bazı sözler ve mülteci politikalarına yönelttiği bazı eleştiriler parti içinde rahatsızlığa yol açmıştı.

Sol Parti Dış Politika sözcüsü Liebich, "Parti programımızda yer alan, ‚'sığınma başvurusunda bulunan insanlar sınırdışı edilemez‘ şeklindeki saptama partimizin temel ilkelerinden biridir" şeklinde konuştu.

Wagenknecht Afd'den övgü aldı

Wagenknecht haftalık „Stern" dergisine dış politika konusunda yaptığı açıklamalarda da "IŞİD'in varlığını ve gücünü Başbakan Merkel'in de desteklediği ABD ile müttefiklerinin petrol savaşlarına borçlu olduğunu" söylemişti.

Bu sözlerinden dolayı Wagenknecht sağ popülist Almanya için Alternatif Partisi‘nden (AfD) övgü almıştı.

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AFP/DW/ÇA/HS