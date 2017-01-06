T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Berlin saldırısı Sol Parti'yi birbirine düşürdü

Almanya'da Sol Parti Federal Meclis Grup Başkanı Sahra Wagenknecht, Berlin saldırısında Başbakan Merkel’in de sorumluluğu olduğunu söylemişti. Bu sözler partide rahatsızlık yarattı.

06 Ocak 2017 23:02

Sol Parti Dış Politika sözcüsü Stefan Liebich, Frankfurter Rundschau gazetesine yaptığı açıklamada Başbakan Merkel'in Berlin saldırısında sorumluluk payı taşıdığı yönünde Sahra Wagenknecht'in sarfettiği görüşü paylaşmadığını söyledi.

Sol Parti Federal Meclis Grup Başkanı Sahra Wagenknecht, 12 kişinin hayatını kaybettiği Berlin saldırısının nedenleri arasında "mültecilere sınırların kontrolsuz bir biçimde açılmasını ve güvenlik güçlerini zaafa düşüren tasarruf önlemleri"ni saymıştı.

Wagenkneck'in açıklamasına mesafeli yaklaşan Sol Parti milletvekillerinden Martina Renner de "Suçu kişiselleştirmek ve güçsüz devlet masalını yaymak bizim işimiz değil" ifadesini kullandı.

"Sığınma hakkı partinin temel ilkesi"

Wagenknecht'in "Her isteyen Almanya'ya gelemez" gibi sarfettiği bazı sözler ve mülteci politikalarına yönelttiği bazı eleştiriler parti içinde rahatsızlığa yol açmıştı.

Sol Parti Dış Politika sözcüsü Liebich, "Parti programımızda yer alan, ‚'sığınma başvurusunda bulunan insanlar sınırdışı edilemez‘ şeklindeki saptama partimizin temel ilkelerinden biridir" şeklinde konuştu.

Wagenknecht Afd'den övgü aldı

Wagenknecht haftalık „Stern" dergisine dış politika konusunda yaptığı açıklamalarda da "IŞİD'in varlığını ve gücünü Başbakan Merkel'in de desteklediği ABD ile müttefiklerinin petrol savaşlarına borçlu olduğunu" söylemişti.

Bu sözlerinden dolayı Wagenknecht sağ popülist Almanya için Alternatif Partisi‘nden (AfD) övgü almıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/DW/ÇA/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya Sol Parti Federal Meclis Grup Başkanı Sahra Wagenknecht BerlinBaşbakan MerkelParti Dış PolitikaStefan Liebich Frankfurter RundschauBaşbakan Merkel BerlinSahra WagenknechtParti Federal Meclis Grup Başkanı Sahra Wagenknecht

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24