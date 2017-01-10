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BBC Türkçe

Berlin saldırısı: Merkel'den göçmenlerin iadesi için yeni hamle

Angela Merkel, Berlin'de 12 kişinin ölümüne neden olan tır saldırısının ardından, sığınma başvurusu yapan ancak ülkeye uyumu reddeden sığınmacıların sınır dışı edilmesi için çabaları hızlandıracağını açıkladı.

10 Ocak 2017 07:27

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinin başkenti Berlin'de 12 kişinin ölümüne neden olan bir noel pazarına yönelik tır saldırısının ardından, bazı sığınmacıların ülkelerine gönderilmesi için yeniden düğmeye basacağını açıkladı.

Angela Merkel, Almanya'ya sığınan ancak ülkeye "entegrasyonu" ya da uyumu reddeden göçmenlerin geri gönderilmesi için "ulusal çaba" sarf edilmesi gerektiğini söyledi.

Aralık ayında Berlin saldırısını düzenleyen Tunuslu Anis Amri'ye ait sığınma başvurusunun Almanya tarafından olaydan aylar önce geri çevrildiği, Tunus'un ülkeye geri kabul etmediği Amri'nin bu nedenle sınır dışı edilemediği ortaya çıkmıştı.

Alman bakanlar, bu gibi olayların tekrarlanmaması amacıyla uygulamaya geçirilecek daha sert kuralların hazırlığına girişmişti.

Almanya Başbakanı Merkel ise, Berlin saldırısının hükümetin bu konuda "daha hızlı, daha doğru davranması" gerektiğini gösterdiğini ifade etti.

Ülkenin Adalet Bakanı Heiko Maas da, yetkililere güvenlik için tehdit oluşturduğu düşünülen ve hakkında sınır dışı edilme kararı çıkarılan kişileri 18 ay gözaltında tutmaları hakkı tanınması gerektiği görüşünde.

Heiko Maas, bu gibi şüphelilere "elektronik bilek monitörü takılması bir tabuya dönüşmemeli" diyor.

Almanya'da tehdit oluşturduğu düşünülen 220'den fazla yabancı insanın şüpheli olarak etiketlendiği tahmin ediliyor.

Tunus, Cezayir ve Fas'tan Almanya'ya gelenlerin geri gönderilmesi, hükümetin önlem alırken karşılaştığı zorluklardan biri.

Muhalefetteki Yeşiller Partisi ise, hayata geçirilmesi beklenen daha sıkı cezalandırmaların Almanya'da "hukukun üstünlüğü konusunda soru işaretleri yaratacağı" uyarısı yaptı.

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