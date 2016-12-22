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Dünya

Berlin saldırganını ihbar edecek kişiye 100 bin euro para ödülü

Alman yetkililer şüpheli Amri'nin tehlikeli ve silahlı olabileceğini, yakalanması için ihbarda bulunacak kişilere 100 bin euro ödül verileceğini de açıkladı

22 Aralık 2016 00:07

Alman polisi başkent Berlin’de, bir TIR ile Noel pazarına dalan ve 12 kişinin ölümüne, onlarca kişinin de yaralanmasına yol açan saldırının baş şüphelisi olarak Tunus asıllı 24 yaşındaki Anis Amri'nin arandığını açıkladı. Ayrıca Amri'nin yakalanmasına yardımcı olacak bilgiler sağlayacak kişilere 100 bin euro para ödülü verilecek.

Amri'nin 2015'te Almanya'ya sığınma talebinde bulunduğu ancak bu talebin geri çevrildiği, ağustos ayında da sahte kimlik belgeleri nedeniyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Berlin'deki saldırının gerçekleştirildiği TIR'ın sürücü koltuğunun altında kimliği bulunduğu belirtildi. Alman polisinin hakkında arama kararı çıkarttığı Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) eyaletindeki radikal İslamcı militanlarla bağlantıda olduğu ve bu durumun istihbarat servislerince bilindiği kaydedilen Anis A. hakkında Temmuz 2016'da sınır dışı kararı verdildiği ancak güvenlik güçlerinin çabalarına rağmen karırın uygulanmadığı belirtilmişti.

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