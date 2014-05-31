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Dünya
Deutsche Welle

Berlin rahatsızlığını iletti

Alman hükümeti, Türkiye Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak Başbakan Erdoğan'ın Yeşiller Eş Başkanı Cem Özdemir'le ilgili açıklamaları nedeniyle Berlin'in rahatsızlığını iletti.

31 Mayıs 2014 14:46


Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Berlin'deki Türkiye Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu'na Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Yeşiller Eş Başkanı Cem Özdemir'le ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle Alman hükümetinin duyduğu rahatsızlığın iletildiği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, "iyi bir Türk - Alman ilişkileri daima çaba sarfeden önemli bir Alman siyasetçisinin kamuoyunda bu tarzda eleştirilmesinin, Alman - Türk ilişkilerine fayda sağlamayacağı" ifadeleri kullanıldı.

Köln ziyareti sonrasında Almanya'da kendisine yönelik eleştirilere dikkat çekerek Türk kökenli politikacı Cem Özdemir'i hedef alan açıklamalar yapmıştı.

Özdemir için "sözde Türk" ifadesini kullanan Erdoğan, "Sözde bir Türk, oradaki bir siyasi partinin eş başkanı. Toplantımızın öncesinde ve döndükten sonra kullandığı ifadeler çok çirkin. Sen nasıl demokratsın? Seni Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanının oraya gelmesi bu kadar rahatsız mı ediyor? Sen kökenin itibariyle, mensubu olduğun ülkenin başbakanına bu şekilde konuşma hakkına sahip değilsin. Nerede milletvekili olursan ol, önce haddini bileceksin” diye konuşmuştu.

Erdoğan'ın bu açıklamalarının ardından Cem Özdemir ve eşine yönelik internette hakaret içeren içerikler dolaştığı gündeme gelmişti. "Die Zeit" gazetesi, internette Özdemir'i hedef alan içeriklere ilişkin Alman Dışişleri Bakanlığı'nın siyasi direktörünün Büyükelçi Karslıoğlu ile çarşamba akşamı görüştüğünü yazmıştı. Gazetede, bu içeriklerin arkasında Erdoğan taraftarlarının bulunduğundan şüphe edildiği de yer almıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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