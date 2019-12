Berlin-Paris hattında Roman tartışması

T24 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Roman politikasına AB Komisyonu müdahale edince küplere bindi. Sarkozy, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in de Romanlara karşı aynı tavrı alacağını ileri sürünce Berlin çok kızdı.



Almanya, Romanları sınır dışı etmeyecek. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin bu iddiasını hızlı bir şekilde tekzip etti.



Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Brüksel dönüşü yaptığı açıklamada, Almanya Başbakanı Merkel’ın Romanların sınırdışı edilmesi hususunda, Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy ile herhangi bir fikir alışverişinde bulunmadığını açıkladı. Hükümet sözcüsü Seibert, Sarkozy’nin neden olduğu yanlış anlaşılmayı düzeltirken, konunun fazla abartılmaması ve “Fransız-Alman ilişkilerinde gerilim olarak görülmemesi” gerektiğini de kaydetti.



Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle de, hükümet sözcüsünün açıklamasını doğrulayarak, Başbakan Merkel’ın Brüksel'deki görüşmeleri sırasında Romanlara ilişkin böylesi bir beyanı bulunmadığını kaydetti.



Sarkozy’nin şaşırtan açıklaması



Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy Brüksel'deki AB liderler Zirvesi'nde; “Sayın Merkel bana önümüzdeki haftalarda Romanları sınırdışı edeceği sinyalini gönderdi” açıklamasını yaparak, şaşkınlık yarattı. Sarkozy ayrıca; ”Romanlar sınırdışı edilmeye başlandıktan sonra Almanya’da nasıl bir siyasi tartışma ortamı başlayacağını birlikte göreceğiz” dedi.



Fransa Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner, Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy’nin akılları karıştıran açıklaması karşısında, Europe 1 radyosuna Almanya Başbakanı Merkel’ı doğrulayacak bir açıklama yaptı. Kouchner, Brüksel’de ikilinin görüşmediğini ifade etti. Kimin doğruyu söylediği sorusuna ise; “Buna tarih karar verecek “ şeklinde cevap verdi.



Almanya, Nisan ayında, Kosova ile 14 bin Kosovalının, Kosova’ya geri gönderileceği kararlaştırılan bir anlaşma imzaladı. Almanya, 14 bin Kosovalının, 10 binini Roman azınlık olarak kabul ediyor. Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, toplu bir sınırdışı kararının ise planlanmadığını ifade etti. Almanya İçişleri Bakanlığı, yılda en fazla 2500 kişinin “geri gönderme” dilekçesinin yürürlüğe konulacağını, sayıların ise açıklananın her zaman altında olduğuna dikkat çekti. Nitekim, 2009 yılında 2385 dilekçeden sadece 541’i işleme konuldu.





Merkel'a tepki



Avrupa Parlamentosu’nun Yeşiller Partili üyesi Rheinhard Bütikofer, İçişleri Bakanlığı’nın açıkladığı geri gönderme politikası nedeniyle, Almanya Başbakanı Merkel’ı, Fransa’nın Roman karşıtı politikasına destek vermekle suçluyor. Bütikofer, Frankfurter Rundschau’ya verdiği demeçte; “Sayın Merkel, yakın arkadaşı Sarkozy’e, AB Komisyonu’nun Adalet ve Temel Haklardan Sorumlu Üyesi Viviane Reding’in Fransa’nın Roman politikasıyla ilgili görüşlerinde son derece haklı olduğunu belirtmek zorunda” şeklinde konuştu. Reding, İkinci Dünya Savaşı döneminde yaşananlarla bugünkü Fransa yönetiminin icraatları konusunda paralellik kurmuş, ancak daha sonra sözleri nedeniyle özür dilemişti.



Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB zirvesinde; “Daha önce de açıkça belirttiğim gibi, bu sözleri ve üslubu doğru bulmuyorum. Her birimize ve her bir kuruma saygı göstermeliyiz. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum“ şeklinde konuştu.