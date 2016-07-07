'Berlin Panteri' Turgay Şeren hayatını kaybetti

Türk futbolunun ve Galatasaray'ın efsane isimlerinden 'Berlin Panteri' lakaplı milli kaleci Turgay Şeren 84 yaşında hayatını kaybetti.

Kaldığı huzurevinde hayata gözlerini yuman Şeren, son zamanlarda rahatsızlığı yüzünden yürüyemiyordu. Futbolculuk kariyerinin tamamını Galatasaray’da geçiren Şeren, 1951’de Berlin’de Batı Almanya’ya karşı yapılan ve Türkiye’nin 2-1 kazandığı maçta yaptığı kurtarışlar dolayısıyla "Berlin Panteri" lakabını almıştı. Efsane kaleci, teknik direktörlük, spor yazarlığı ve futbol yorumculuğu da yapmıştı.

Turgay Şeren için 9 Temmuz Cumartesi günü saat 13:30’da Florya’daki Galatasaray Yardımlaşma Vakfı ve 15:00’te Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena Arena Batı Lounge bölümünde anma töreni düzenlenecek. Şeren’in cenazesi aynı gün Teşvikiye Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.

Turgay Şeren kimdir?

Turgay Şeren 15 Mayıs 1932 tarihinde doğdu. Galatasaray ve Milli Takım'ın efsane kalecilerindendir. Futbolculuk kariyerinin tamamını Galatasaray'da geçirmiştir.

Şeren, altyapısında oynadığı Galatasaray'ın A takımındaki ilk maçına 1949-50 sezonunda çıktı. 1954-55, 1955-56 ve 1957-58 sezonlarında İstanbul Profesyonel Ligi; 1961-62 ve 1962-63 sezonlarında Millî Lig; 1962-63, 1963-64 ve 1965-66 sezonlarında Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı. Kariyerinin tamamını geçirdiği Galatasaray'da 1966-67 sezonu sonuna kadar görev yaptı. Bu süreçte 369'u lig olmak üzere 405 resmî maça çıktı. Futbolculuk kariyerini sonlandırdığında, resmî maçlar göz önüne alındığında kulüp tarihinin en çok maça çıkan oyuncusu olan Şeren, sonralarını bu unvanını farklı oyunculara kaptırdı.

1950 ile 1952 yılları arasında Türkiye 21 yaş altı millî takımında, 1950 ile 1966 yılları arasında ise Türkiye A millî takımında oynadı. 1951'de Berlin'de Batı Almanya'ya karşı yapılan ve Türkiye'nin 1-2 kazandığı maçta yaptığı kurtarışlar neticesinde "Berlin Panteri" lakabı ile anılmaya başladı. Ülkenin katıldığı ilk FIFA Dünya Kupası olan 1954 FIFA Dünya Kupası'nda, takımın birinci kalecisi olarak mücadele etti. A millî takım formasıyla 46 maçta görev aldı. Futbolculuk kariyerini sonlandırdığında, Lefter Küçükandonyadis ile birlikte en çok A millî olan oyuncu konumunda olsa da, günümüzde bu iki oyuncu bu alanda 24. sırada bulunmaktadır. Türkiye A millî takımı formasıyla 35 kez kaptan olarak sahaya çıkan Şeren, bu alanda birinci konumdadır.

Futbolculuğu bırakmasının ardından teknik direktörlük ve futbol yazarlığı kariyerine başladı. 1968-69 sezonu başında Mersin İdman Yurdu'nun teknik direktörlüğüne geldi. 1969-70 sezonunda Vefa, 1970-71 sezonunda Samsunspor, 1971-1973 yılları arasında yeniden Mersin İdman Yurdu, 1974'te yeniden Vefa ve son olarak 1979-80 sezonunda Galatasaray'ı çalıştırdı. Bir dönem ise televizyonda yayınlanan futbol programlarında yorumculuk yaptı.

İlk yılları

15 Mayıs 1932 tarihinde, o dönem Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı bir mahalle olan Keçiören'de, Mustafa Kemal Atatürk'ün özel kalem müdür muavinlerinden Sabit Şevki Şeren ile öğretmenlik yapan Münevver Şeren'in ikinci erkek çocuğu olarak doğdu. İsmi, Atatürk tarafından Türkay olarak konuldu.[3] İlkokul dördüncü sınıfa kadar Çorlu'da okudu. İstanbul'daki Galatasaray Lisesi'ndeki parasız yatılı sınavlarını kazanmasının ardından eğitimine parasız yatılı olarak devam ederken annesi de Çorlu'da yaşayan anne ve babasının yanında öğretmenlik hayatını sürdürmekteydi. Lise üçüncü sınıfında öğrenim gördüğü sırada babası vefat etti. Lise hayatında gerek öğretmenleri gerekse arkadaşlarının adını Turgay diye telaffuz etmesinin ardından Turgay adını kullanmaya başladı. 1952 yılında liseden mezun oldu.

Futbolculuk kariyeri

Liseden mezun olmasının hemen ardından, İstanbul Futbol Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'da futbolculuk kariyerine başladı. Lisedeyken forvet pozisyonunda futbol oynayan Şeren, Galatasaray teknik direktörü Peter Molloy'un yönlendirmesiyle kaleci pozisyonuna geçti. 30 Ekim 1949'da, Vefa ile oynanan ve takımının 1-0 kazandığı İstanbul Ligi karşılaşmasında ilk kez A takım formasıyla bir lig maçına çıktı. 6 Kasım 1949'daki 1-0 kaybettikleri Fenerbahçe maçında ilk derbisine çıktı. Bu maç, aynı zamanda Şeren'in Galatasaray'da oynadığı resmî maçlarda yediği ilk goldü. İstanbul Futbol Ligi'nin 1949-50 sezonunda 9 maça çıkarken kalesinde 7 gol görürken takımı Galatasaray ligi 3. sırada tamamladı ve Millî Eğitim Kupası'nda oynamaya hak kazandı. Takımının bu organizasyonda oynadığı 14 maçın 13'ünde koruduğu kalede 5 gol gördü. Şeren, sakatlığı sebebiyle 23 Nisan'daki Fenerbahçe maçında oynayamamıştı.[6] Ligde en az gol yiyen takım olan Galatasaray, ligi Fenerbahçe'nin ardından ikinci sırada tamamladı. Şeren, sezonu toplamda 22 lig maçıyla tamamladı ve bu maçlarda toplam 11 gol yerken 11 maçta kalesinde gol görmedi.

30 Eylül 1950'de, Kasımpaşa karşısında oynadıkları ve 2-0 kazandıkları maçta yer alarak 1950-51 sezonundaki ilk resmî maçına çıktı. 5 Kasım'daki Vefa deplasmanında rakip takımdan gelen beş gole engel olamadı ve maç 5-1'lik Vefa galibiyetiyle sona erdi.[8] 17 Şubat 1951'de Beşiktaş ile oynanan hazırlık karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sonrasında[9] iki lig maçında oynayamadı .3-0 kazandıkları 18 Mart'taki Vefa maçıyla sahalara dönen Şeren, takımının geri kalan tüm lig maçlarında görev aldı. Sezonu 12 lig maçıyla tamamlarken kalesinde toplam 12 gol gördü. Bu maçların yarısında kalesini gole kapatmıştı.

1951-52 sezonu öncesindeki Eylül ayında, kulübün futbol şube sorumlusu Mehmet Leblebi ile yaşadığı anlaşmazlıklar sebebiyle kulüpten ayrılmak istediğini açıklasa da kulüp yönetimiyle yaptığı görüşmeler sonrasında kararını değiştirerek kulüpte kaldı. 1952 yılında ilk kez düzenlenen İstanbul Profesyonel Ligi öncesinde ligdeki takımların bazı oyuncuları profesyonelliğe geçerken Şeren amatör olarak kalmayı tercih eden futbolcular arasındaydı.[14] 5 Ocak 1952'de oynanan ve 0-2 kazandıkları Kasımpaşa maçıyla birlikte sezonun ilk resmî maçına çıktı. Takımın en son profesyonel olan oyuncusu olan Şeren, Millî Eğitim Bakanlığının Ocak ayında yayımladığı genelge gereğince, lise öğrencisi olduğundan sezonu amatör olarak tamamladı.[16] 30 Mart'taki 0-0'lık Beşiktaş ile 1 Mayıs'taki 0-0'lık Beykoz maçları arasındaki beş maç boyunca kalesini gole kapatan Şeren, takımının ligde oynadığı 14 maçın tamamında görev aldı. Bu maçlarda 9 gol yiyen Galatasaray ligin en az gol yiyen takımı olurken 7 maçı gol yemeden geçirdi.

1952-53 sezonuna, 27 Eylül 1952'deki 0-1 kazandıkları Emniyet maçıyla başladı. Antrenmanlarda gösterdiği kurallara aykırı hareketleri sebebiyle 4 Ekim'deki 4-2 kaybettikleri İstanbulspor karşılaşmasının kadrosuna alınmadı.[18] 2-0 sonuçlanan 12 Ekim'deki Beykoz ile 18 Ekim'deki Adalet maçlarını da kalesinde gol görmeden tamamladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 31 Ekim-2 Kasım günleri arasında Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nde gerçekleştirilen; Ankara, İstanbul ve İzmir karmalarının birbirleriyle birer maç yaptığı ve Ankara karmasının kazandığı Cumhuriyet Kupası'nda İstanbul karmasında yer aldı. Sezon boyunca Galatasaray'ın ligde oynadığı 18 maçın 16'sında forma şansı bulan Turgay bu maçlarda kalesinde 12 gol görürken 8 maçı gol yemeden tamamladı.

Fenerbahçe'den transfer teklifleri almasına rağmen 1953 Temmuz'unda, kulübüyle beş yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Bu sözleşmeyle birlikte ₺5.000 prim ile ₺500 maaş alacaktı. 18 Ekim 1953'te, yeni sezonun ilk lig maçına Kasımpaşa karşısında çıktı. Maç, 0-1'lik Galatasaray galibiyetiyle sona erdi. 1954 FIFA Dünya Kupası'na katılan millî takım oyuncularıyla birlikte turnuvanın düzenleneceği İsviçre'ye hareket ettiğinden takımının 16 Haziran'da Beyoğluspor ile oynadığı ve 1-2 kazandığı maçta oynama şansı elde edemedi. 14 lig maçında görev aldığı 1953-54 sezonunda kalesinde 19 gol gördü. Maç başına kalesinde gördüğü gol oranı 1,36 olurken bu oran kariyerinde ilk kez 1'in üstüne çıkmıştı. 30 Ekim'de, 6-0 kazandıkları Beyoğluspor mücadelesinde 1954-55 sezonunun ilk lig maçına çıktı. Bu sezon 15 maç boyunca Galatasaray kalesini koruyan Şeren, kalesinde toplam 7 gol görürken Şeren'in oynamadığı üç lig maçında takım 6 gol yemişti. Sezon sonunda ise takımıyla birlikte İstanbul Profesyonel Ligi şampiyonluğuna ulaşan Şeren, futbolculuk kariyerinin ilk kupasını bu sezon kazandı. Sezonun sona ermesinin ardından, ligin ilk beş sırasındaki takımın mücadele ettiği Atatürk Kupası'na katılan Galatasaray'ın kalesini iki maçta korudu. Bu maçlarda kalesinde 5 gol görürken takımı ise turnuvayı dördüncü sırada tamamlamıştı. 9 Ekim 1955'teki 3-0 kazandıkları İstanbulspor maçıyla birlikte 1955-56 sezonuna başlayan Şeren, sezon boyunca oynadığı 15 lig maçında kalesinde 16 gol gördü ve 7 maçı gol yemeden tamamladı. Sezon sonunda ise Galatasaray formasıyla ikinci İstanbul Profesyonel Ligi şampiyonluğunu yaşadı.

Son sezonu şampiyon tamamlamasından ötürü Şampiyon Kulüpler Kupası'nda oynamaya hak kazanan Galatasaray, birinci turundan katıldığı turnuvadaki ilk maçını 26 Ağustos 1956 tarihinde, Romanya ekibi Dinamo București ile oynadı. Takımın Avrupa kupalarındaki ilk maçı olma niteliği taşıyan ve Dinamo București'nin 3-1'lik üstünlüğüyle sona eren maçta Şeren de görev almıştı. Sezonun ilk lig maçı olan 19 Eylül'deki 5-2 kazandıkları Emniyet maçında görev aldı.[26] Galatasaray, Şeren'in de görev yaptığı 30 Eylül'de Dinamo București ile oynanan rövanş maçını 2-1 kazanmasına karşın turnuvaya veda etti. Bu galibiyet, aynı zamanda takımın Avrupa kupaları tarihindeki ilk galibiyetiydi. İstanbul Profesyonel Ligi'nde takımının oynadığı 18 maçın tamamında görev alan Şeren, bu maçlarda kalesinde 19 gol görürken 6 maçı gol yemeden tamamladı. Ligi ikinci sırada bitiren Galatasaray, diğer taraftan da Avrupa kupalarına katılacak takımı belirlemek amacıyla Ankara'dan 12, İstanbul ve İzmir'den 10'ar takımın katıldığı Federasyon Kupası'nda mücadele etti. Elemeleri geçerek final grubuna yükselen ve bu grubu ikinci sırada tamamlayan Galatasaray'ın oynadığı 12 maçta da görev alan Şeren, bu maçlarda 9 gol yemiş ve 5 maçı gol yemeden bitirmişti.

31 Ağustos 1957'de, 1-2 kazandıkları Kasımpaşa maçında 1957-58 sezonununda ilk resmî maçına çıktı. Takımının 18 İstanbul Profesyonel Ligi maçının tamamında görev alırken kalesinde toplam 10 gol gördü. Bu sonuçla ligin en az gol yiyen takımı olan Galatasaray, sezonu da şampiyon olarak tamamladı. Şeren 10 maçı ise gol yemeden tamamlamıştı. Diğer yandan Federasyon Kupası'nda da mücadele eden ve organizasyonu ikinci sırada tamamlayan Galatasaray'ın 11 maçının 10'unda görev alan Şeren, bu maçlarda kalesinde 8 gol görmüş ve 5 maçı ise gol yemeden geçirmişti.

1958-1967

İstanbul Profesyonel Ligi'nin son sezonu olan 1958-59 sezonundaki ilk maçına 31 Ağustos 1958'de, İstanbulspor karşısında çıktı. Bu maç 2-0'lık İstanbulspor galibiyetiyle sona ererken Şeren,[29] bu maç sonrasında oynadığı 6 lig maçında kalesini gole kapadı. 2 Kasım günü Romanya ile oynanan millî maçta kaburgasında çatlak oluştu. Bu sakatlığın ardından futbolculuk kariyerini sonlandırma kararı alan Şeren,[31] daha sonra bu kararından vazgeçti. Bir müddet sonra, 14 Kasım'da yapılan yapılan muayenede kaburgasında çatlak değil, kırık olduğu belirlendi. 25 Kasım günü, tedavi için Londra'ya gitti. 18 Aralık'ta Türkiye'ye dönse de lig maçlarında görev alamadı. Galatasaray ile sözleşmesi süren futbolcu, River Plate'te deneme amacıyla oynamak için 1 Şubat 1959 tarihinde Arjantin'e hareket etti. Galatasaray yöneticileri, River Plate'in Şeren'i transfer etmek istemesi durumunda ₺200.000 bonservis bedeli talep edecekleri yönünde açıklamada bulundu. Burada yapılan denemeler sonrasında kendisine $15.000 transfer bedeli, aylık $4.000 maaş, primler ve bir ev teklif edildi. Daha sonra bu teklifteki transfer ücreti $40.000'a yükseltildi. Üç hazırlık maçında River Plate forması giydi ve bu sayede Güney Amerika'da futbol oynayan ilk Türk oldu. River Plate ile 1 senelik sözleşme imzalasa da Galatasaray'ın bonservisini vermemesi üzerine İstanbul'a döndü. Galatasaray yöneticilerinin 9 Mart'ta yaptığı toplantıdan, Şeren'in kulübe ₺60.000 vermesi durumunda sözleşmesinin feshedileceği kararı çıktı. Sözleşme fesih bedelini fazla bulan River Plate, oyuncuya yaptığı teklifi geri çekerek transfer girişimini sonlandırdı.

11 Nisan'da, Demirspor karşısında alınan 1-2'lik mağlubiyette kariyerindeki ilk Millî Lig maçına çıktı. Ligde yer aldığı grubu birinci sırada tamamlayan Galatasaray, diğer grubun birincisi Fenerbahçe ile, ligin şampiyonunun belirlenmesi için iki ayaklı bir final oynadı. Şeren'in görev aldığı 10 Haziran'daki ilk maç 1-0'lık Galatasaray üstünlüğüyle sonuçlansa da, bel kemiğindeki çatlak sebebiyle oynayamadığı 14 Haziran'daki ikinci maçı 4-0 kazanan Fenerbahçe şampiyonluğa ulaşan taraf oldu. Kulüp yönetim kurulu tarafından yapılan toplantıda, Şeren'in sakatlığının maçta oynamasına engel olmamasına rağmen kendisinin bilinçli olarak maçta oynamadığı belirtildi. Bu tespitin ardından kendisinden takım kaptanlığı alındı ve oyuncuya ₺500 ceza verildi.[47] Yaşanan gelişmelerin ardından kulüpten ayrılmak istediğini belirten Şeren'i kadrolarına katmak için Feriköy, Karagümrük ve Hollanda'nın Fortuna Sittard takımı tarafından başarısızlıkla sonuçlanan girişimlerde bulunuldu. Şeren'den alınan kaptanlık görevi yönetim kurulu tarafından Ergun Ercins'e verilse de 22 Ağustos 1959'da Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında Ercins, kaptanlık görevini kendi isteğiyle Şeren'e devretti. Yönetim kurulu kararına karşı oyuncular tarafından yapılan bu eylem sonrasında bazı yönetim kurulu üyeleri görevinden istifa etti. Şeren, 1959-60 sezonundaki ilk lig maçına 26 Ağustos günü Beykoz karşısında çıktı. Maç 2-0'lık Galatasaray galibiyetiyle sonuçlandı. Ligdeki ilk beş maçta kalesini gole kapatan Şeren, takımının ligde oynadığı 38 maçın 34'ünde forma giydi. Bu maçlarda kalesinde 19 gol görmüş ve 17 maçı gol yemeden tamamlamıştı.

4 Temmuz 1960'ta, ₺60.000 karşılığında kulübüyle iki yıllık yeni bir sözleşme imzaladı. 3 Eylül günü Vefa karşısında 1960-61 sezonunun ilk lig maçına çıktı. Görev aldığı ilk üç lig maçını takımı 2-0'lık skorla kazandı. Ligde takımının oynadığı 38 maçın 33'ünde görev aldı. Bu maçlarda toplam 16 gol yiyen Şeren, 22 maçı ise gol yemeden tamamlamış ve Galatasaray ise ligi ikinci sırada bitirmişti. Ertesi sezon ise takımının 38 lig maçının 36'sında kaleyi korudu. Bu maçlarda kalesinde 16 gol gören Şeren, 22 maçta kalesini gole kapatmıştı. 7 Haziran 1962'deki 1-1'lik Beşiktaş maçında, kariyerinde oynadığı resmî maçlardaki ilk ve tek kırmızı kartını görerek oyundan ihraç edildi. Sezon sonunda kariyerindeki ilk Millî Lig şampiyonluğuna ulaştı. 12 Temmuz 1962'de, kulübüyle olan sözleşmesini iki yıllığına uzattı.[56] Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda, 9 Eylül 1962 günü oynanan ve 1-1 sonuçlanan Dinamo București deplasmanında Galatasaray kalesini korudu.[57] 16 Eylül'deki 3-0 kazandıkları rövanş maçında da görev aldı. 22 Eylül'de, 0-1 kazandıkları Göztepe deplasmanında sezonun ilk lig maçına çıktı. Şampiyon Kulüpler Kupası'nın 2. turunda karşılaştığı Polonia Bytom'u da eleyen takım, çeyrek finalde İtalyan ekibi Milan'a iki maçta da yenildi ve turnuvaya veda etti. 13 Nisan 1963'teki 1-1 sonuçlanan Gençlerbirliği maçında iki kaburga kemiği kırıldı ve yaklaşık iki ay sahalardan uzak kaldı. 10 Haziran'da Demirspor ile oynanan Türkiye Kupası yarı finalinde, sakatlık sonrası ilk kez forma giydi. Sezon genelinde 35 resmî maça çıkan Şeren, kalesinde 33 gol gördü. 10 golde ise kalesini gole kapayan Şeren, sezon sonunda Millî Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.

1963-64 sezonunun ilk maçına 8 Eylül 1963 tarihinde Feriköy karşısında çıktı.[62] Takımının 2-1 kazandığı bu maçtan birkaç gün sonra, 11 Eylül günü Şampiyon Kulüpler Kupası'nın 1. turunda Macar temsilcisi Ferencvárosi'ye karşı forma giydi. Maç, 4-0'lık Galatasaray üstünlüğüyle sonuçlandı. 28'i ligde olmak üzere 39 resmî maçla sezonu tamamlayan Şeren, bu maçlarda kalesinde 32 gol gördü ve 20 maçı gol yemeden tamamladı. Ayrıca Şeren, takımının Türkiye Kupası'nda oynadığı maçların tamamında görev aldı ve sezonu, kariyerinin ikinci Türkiye Kupası şampiyonluğuyla tamamladı. 1964 yazında Galatasaray tarafından ₺150.000 bonservis bedeliyle satış listesine konuldu. 24 Temmuz günü kulübüyle olan sözleşmesini iki yıl daha uzattı. 7 Ekim günü, Magdeburg ile oynanan ve 1-1 sonuçlanan Kupa Galipleri Kupası 1. tur maçıyla sezonun ilk resmî maçını oynadı. 10 Ekim'deki 3-1 kazandıkları İstanbulspor mücadelesinde ise ligde ilk kez forma giydi. 13 Aralık günü oynanan 0-5'lik İzmirspor deplasmanında kolunun kırılması sebebiyle sezonun kalan maçlarında oynayamadı. Sezonu 7'si ligde olmak üzere 10 maçla tamamladı. Bu gollerde kalesinde 7 gol görürken 4 maçta kalesini gole kapadı.

Sakatlık sonrası ilk resmî maçına yaklaşık 11 ay sonra çıktı. 28 Kasım 1965 günü oynadığı Şekerspor deplasmanı, Galatasaray'ın 2-1'lik mağlubiyetiyle sonuçlanmıştı.[69] Sezon boyunca 20'si ligde olmak üzere 23 resmî maça çıkan Şeren; bu maçlarda kalesinde 16 gol görürken 10 maçı ise gol yemeden tamamladı. Sezon sonunda, futbolculuk kariyerinin son kupası olan Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı. 24 Ağustos 1966 günü Rapid Wien ile oynanan ve Avusturya ekibinin 4-0 kazandığı Kupa Galipleri Kupası'nın 1. tur maçında görev alarak 1966-67 sezonunda ilk kez forma giymiş oldu. 1966 yılında Milliyet Spor Ödülleri kapsamında verilen Yılın Sporcusu Ödülü'nü kazandı. 11 Haziran 1967'de, Karşıyaka karşısında futbolculuk kariyerinin son resmî maçına çıktı. Bu sezon 10'u lig olmak üzere 14 resmî maçta şans bulan Şeren, takımın birinci kaleciliğini Bülent Gürbüz'e devretmişti. Oynadığı resmi maçlarda toplam 21 gol yiyerek maç başına yediği gol sayısının en fazla olduğu sezonu yaşadı. 2 Temmuz 1967'de, aralarında Sovyet kaleci Lev Yaşin'in de yer aldığı ve ligde forma giyen oyuncuların oluşturulduğu karma bir takım ile Galatasaray arasında yapılan bir jübile maçıyla futbolculuk kariyerini sonlandırdı. Maç, Galatasaray'ın 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi. Kariyeri boyunca 55 kez Fenerbahçe'ye karşı oynayan Şeren, derbi tarihinde en çok maça çıkan oyuncu konumundadır.

Millî takım kariyeri

28 Mayıs 1950'de, İran ile oynanan ve Türkiye'nin 6-1 kazandığı hazırlık maçında ilk kez A millî takım formasını giydi. 28 Ekim 1950'de, Akdeniz Kupası kapsamında Mısır ile oynanan ve 3-1 kazandıkları maçta ilk kez Türkiye 21 yaş altı millî takımı formasıyla görev aldı. 17 Haziran 1951'de deplasmanda Batı Almanya oynanan ve Türkiye'nin 1-2'lik üstünlüğüyle sona eren hazırlık maçında yaptığı kurtarışlar sonrasında kendisine "Berlin Panteri" lakabı takıldı. deplasmanında yaptığı 1953 yılına kadar devam eden Akdeniz Kupası'nda dört maça daha çıkan Şeren, turnuva boyunca takımının oynadığı altı maçın beşinde görev alırken kalesinde toplam 6 gol gördü.

14 Mart 1954'te, 1954 FIFA Dünya Kupası elemeleri kapsamında İspanya ile oynanan ve Türkiye'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanan maçta ilk kez takım kaptanlığı yaptı.[74] İsviçre'de düzenlenen ve ülkesinin katıldığı ilk FIFA Dünya Kupası organizasyonu olan 1954 FIFA Dünya Kupası'na katılan kadroda yer aldı. Turnuva kapsamında 17 Haziran günü 4-1 kaybettikleri Batı Almanya ve 20 Haziran günü 7-0 kazandıkları Güney Kore maçlarında görev aldı.

5 kez 21 yaş altı millî takımı, 46 kez de A millî takım maçına çıkan Şeren; A millî takımdaki 35 maçında takım kaptanı olarak sahada yer aldı. Futbolculuk kariyerini sonlandırdığında, Lefter Küçükandonyadis ile birlikte en çok A millî olan oyuncu konumunda olsa da, günümüzde bu iki oyuncu bu alanda 24. sırada bulunmaktadır. Öte yandan Şeren, Türkiye A millî takımı formasıyla sahaya en çok kaptan olarak çıkan futbolcu konumundadır.