'Berlin Panteri' son yolculuğuna uğurlandı

Galatasaray ve Türk Milli Takımı'nın efsane kalecisi Turgay Şeren, bugün son yolculuğuna uğurlandı.



84 yaşında hayatını kaybeden 'Berlin Panteri' lakaplı Turgay Şeren için ilk tören saat 13.30'da Florya'daki Galatasaray Yardımlaşma Vakfı'nda düzenlendi. Şeren’in cenazesi Teşvikiye Camii’nde kılınan ikindi namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Galatasaraylılar Yardımlaşma Vakfı Kurucu Başkanı Oğuz İmregün, Galatasaray Yardımlaşma Vakfı Başkanı Sonay Kale, Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, Galatasaray futbol takımı oyuncuları ve teknik direktör Jan Olde Riekerink, Halit Kıvanç, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Şeren'i son yolculuğa uğurlamak için cenaze törenine katıldı.

Florya'da düzenlenen ilk tören, bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Veda töreninde ilk konuşmayı Turgay Şeren’in oğlu Emre Şeren yaptı. Emre Şeren, “Atatürk babam için, dedeme ‘Bunu lider olarak yetiştireceksin, adı da Türkay olacak’ demiş. Babam bu isme layık oldu diye düşünüyorum. Onun ardından söylenenler bizim için gurur verici. Babam hayatını Galatasaray’a adadı. Cennette Berlin Panteri’ne ihtiyaç varmış, efsaneler tekrardan buluştu” ifadesini kullandı.

Galatasaray İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın ise bir dönem birlikte forma giydiği Turgay Şeren için, “Sevgili kaptanımın bendeki anısı çok değişik. Bugün bir an için 50 yıl gerilere döndüm. Turgay ağabey bir kaptan, simge olmuş bir kişilikti. O kuşakta doğan çocukların ismi Turgay’dı, Metin’di… Onur duyduğumuz bir Galatasaraylıydı. Galatasaray’ın büyümesinde çok büyük bir katkısı var. Simge olmuştu, semboldü, idoldü. Turgay ağabey yaşamının her döneminde Galatasaray’ı düşündü. Nur içinde yatsın” diye konuştu. Özyalçın, futbol takımı ile birlikte Türk Telekom Arena’daki törene gelen teknik direktör Jan Olde Riekerink için de, “Böylesine anlamlı bir günde hocamız Riekerink’i de kutluyorum. Galatasaray sevgisine sahip çıkmanızı içtenlikle kutluyorum” dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Bugün hepimiz için çok zor bir gün. Galatasaray’ın yetiştirdiği özel bir insan, kalecimiz, kaptanımız teknik direktörümüz, biricik Turgay ağabeyimizi son yolculuğuna uğurlamak için buraya toplandık. Turgay ağabey, Cumhuriyetimizin bize armağan ettiği altın neslin bir parçasıydı. Okul takımında forvet olarak başladığı futbol kariyeri, Galatasaray Profesyonel Futbol Takımı’nın kalesine geçmesiyle birlikte efsaneye dönüştü. 1951’de Berlin’de Batı Almanya’ya karşı yapılan ve Türkiye’nin 2-1 kazandığı maçta yaptığı kurtarışlar sayesinde “Berlin Panteri” lakabı ile anılmaya başladı. Turgay Şeren sadece futboluyla değil, sportmen kişiliğiyle, duruşuyla, sözleriyle örnek bir kişilikti. Gerçek bir liderdi. Bir milletin rol modeliydi. Düşünün, Mardin’in küçük bir köyünde doğup Nobel Ödülü’ne ulaşan Sayın Aziz Sancar, verdiği ilk röportajda, en büyük arzusunun imzalı bir Turgay Şeren forması olduğunu söylemişti. Bu kolay kolay kimseye nasip olmayacak bir büyüklüktür, bu Turgay Şeren efsanesinin ta kendisidir. Sporculuk kariyeri boyunca sadece Galatasaray ve Milli Takım formalarını giydi. Dünya futbol tarihine “Berlin Panteri olarak geçmiş olsa da, kendi deyişiyle o her zaman “Galatasaray’ın Aslanı” oldu. GSTV’de çıktığı programda oğlu Emre Şeren’i dinledim. “Babam bize Galatasaray’ı anlatırken en çok kullandığı kelimeler vefa, dostluk, kardeşlik” dedi sevgili Emre. Çok doğru… Galatasaray vefadır; Galatasaray dostluktur; Galatasaray kardeşliktir. Biz Galatasaraylılar onu asla unutmayacağız. Onun duruşu her zaman camiamıza yol göstermeye, Galatasaraylıları kenetleyip bir hedef uğrunda birleştirmeye devam edecek. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena’ya gelen her taraftarımız, yüreği sarı kırmızı renkler için çarpan her Galatasaraylı Turgay Şeren ismini görmeye, onu hissetmeye devam edecek. Halen stat içinde yapımı süren ve yakında açılacak olan kulüp müzemize Turgay Ağabeyimizin ismini vereceğiz. Stada adımını atan her taraftar, Turgay Şeren’in adını Galatasaray’ın şanlı geçmişine tanıklık ederek anacak. Ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu’nun aldığı karar doğrultusunda, bu yıl Süper Lig “Turgay Şeren Sezonu” adıyla oynanacak. Kendilerine de teşekkür ediyorum. Bu kürsüden tüm Türkiye’ye de bir mesaj vermek istiyorum. Sporumuzun çıkışı daha çok Turgay Şerenler yetiştirebilmemizle mümkün olacaktır. Bunun yolu da önce iyi ve ahlâklı insan olmaktan, çok çalışmaktan ve eğitimden geçmektedir. Sevgili Galatasaraylılar; ismini anmaktan onur duyduğum rahmetli büyüğümüz Doğan Koloğlu derdi ki; “Galatasaray’daki dostluklar ancak mezarda biter. Hak vaki olduğunda göreceksiniz, ya siz benim üzerime bir avuç toprak atacaksınız, ya ben sizin üzerinize bir avuç toprak atacağım. Bugün bu görev bizlerde… Ardında derin izler bıraktığı bu güzel camianın, bu güzel ülkenin toprağını atacağız. Nur içinde yat Turgay Ağabey. Seni asla unutmayacağız.”

"Onu hiç unutmayacağız"

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, Turgay Şeren’in ölümünün ardından başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, “Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi Turgay Şeren’i kaybettik. Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet veren değerli meslektaşımız Turgay Şeren’i sevgi ve saygıyla anıyoruz. Ailesine, sevenlerine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz. Kendisini hiç unutmayacağız” ifadelerine yer verildi.