Berlin metrosunda kadına tekme atan saldırgan yakalandı

Almanya'da bir metro istasyonunda kadına sırtından tekme atarak kadını yaralayan zanlının yakalandığı bildirildi.

Polis tarafından yapılan yazılı açıklamada, 27 yaşındaki zanlının Berlin'in Charlottenburg ilçesinde bulunan bir otobüs garına gelen otobüste yakalandığı belirtildi. Zanlının kriminal soruşturma dairesine sevk edildiği bildirildi.

Berlin polisi, 26 Ekim'i 27 Ekim'e bağlayan gece, 00.20 sıralarında Hermann Caddesi metro istasyonunda meydana gelen olayın görüntülerini geçen hafta yayımlamış ve kamuoyundan destek istemişti.

Video kaydında saldırganların dört kişi oldukları görülüyor. Elinde bira şişesi ve sigara bulunan şapkalı saldırgan, merdivenlerden inen 26 yaşındaki kadına arkadan yaklaşarak sırtına tekmeyle vuruyor.

Videoda, merdivenlerden düşen kadının yerden kalkmaya çalıştığı ve çevredekilerin yardıma geldiği görülüyor. Saldırganlar bu sırada rahat bir şekilde olay yerinden uzaklaşıyorlar.

Olay sosyal medyada ve politikacılar arasında büyük tepkiye neden olurken, ırkçı gruplar ise saldırganların yabancı kökenli olduğu iddiasında bulunmuşlardı.