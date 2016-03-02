Berlin metrosu tünelinde gizemli yatak odası keşfedildi

Berlin'de hizmet veren toplu taşıma şirketi BVG'nin çalışanları geçen hafta U-Bahn tünelinde gizemli bir yatak odası keşfetti. Alman görevliler henüz yatak odasının metro tüneline nasıl geldiği konusunda bir fikir edinemedi.

Radikal'de yer alan habere göre, Berlin’de hizmet veren toplu taşıma şirketi BVG’nin çalışanları geçtiğimiz hafta tuhaf bir sürprizle karşılaştı. U-Bahn tünelinin kullanılmayan bir bölümünde dayalı döşeli bir yatak odası keşfettiler. Oda gayet derli toplu ve iyi bakılmış olmasına rağmen BVG çalışanları orada kimsenin yaşamadığını iddia etti.

İsimsiz bir kişi tarafından gönderilen bu fotoğraflar bir sanat projesinin, siyasi ifadenin ya da şakanın parçası olabileceği düşünülüyor. Berlin metrosunun 9’uncu hattındaki bu odada IKEA marka yatak, henüz sulanmış saksı bitkisi, rahat bir koltuk, duvar kağıdı, sanatsal bir tablo ve hatta televizyon bulunuyor. Berliner Zeitung’dan Antje Kara’ya göre bu oda, Batılıların yaşadığı gösterişli ve neon renklerin hakim olduğu 1980’lerden ziyade aynı dönemdeki komünist Doğu Almanya ortamını yansıtıyor.

Metro güvenlik görevlilerinin olaydaki ihmaliyle ilgili şikâyetlerin yanısıra söylentiler bu şakayı kimin ve nasıl yaptığı üzerine yoğunlaşıyor. Kimin yaptığı gizem olarak kalsa da nasıl yaptığı çok kolay. Parçalar halinde alınan Ikea mobilyayı toplu taşıma vasıtasıyla eve taşımak Berlin’de çok normal bir durum olduğu için kimse size dikkat etmeyeceği öngörülüyor. Fotoğraflara bakıldığında yatak odasının asıl metro tünellerinden uzakta, yeraltı sisteminin başka bir bölümünde olduğu görülüyor. Bu da kimsenin elinde ağır CRT televizyon setiyle platformdan atlayıp tünellerde gözden kaybolmadığı anlamına geliyor.

Diğer gizli yeraltı yerleştirmeleriyle karşılaştırıldığında Berlin’deki bu yatak odasının yarattığı şaşkınlığın küçük olduğu söylenebilir. Zira 2004 yazında Paris’te eğitim çalışması yaptıkları sırada polisler, yeraltı mezarlıklarında gizli bir sinema salonu keşfettiler. 914,4 metrekarelik bu yeraltı kompleksi dizi dizi ışıklarla ve kaçak elektrikle donanmıştı.