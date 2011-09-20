T24 LogoT24 Logo
Dünya

Berlin meclisine 5 Türk

Almanya’nın başkenti Berlin’de önceki gün yapılan eyalet seçimlerinde Türkler, büyük bir başarı yakaladı.

20 Eylül 2011 03:00



 T24- Almanya’nın başkenti Berlin’de önceki gün yapılan eyalet seçimlerinde Türkler, büyük bir başarı yakaladı. 130 sandalyeli Eyalet Meclisi’ne 10 Türkiye kökenli milletvekili girdi. Berlin Başbakanı Wowereit üçüncü kez seçilirken, Korsan Partisi de ilk kez bir eyalet parlamentosuna girdi.



Sosyal Demokrat Parti’nin yüzde 28.4 ile birinci, Başbakan Angela Merkel’in partisi Hıristiyan Demokrat Birlik’in yüzde 23’le ikinci olduğu seçimlerde Türkler, mecliste büyük bir çoğunluk yakaladı. Farklı partilerden aday gösterilen 40 civarındaki Türk kökenli adaydan 10’u seçildi.


Yeşiller’den Özcan Mutlu, Canan Bayram ve Turgut Altuğ, SPD’den Dilek Kolat, Ülker Radziwill, İlkin Özışık ve Erol Özkaraca, Sol Parti’den Evrim Baba ve Hakan Taş ile CDU’dan Emine Demirbüken Wegner milletvekili seçildi.


İlk eşcinsel Türk milletvekili


Sol Parti listesinde ilk kez milletvekili seçilen Hakan Taş, eşcinsel kimliği ile tanınıyor. Eşcinsel olduğunu deklare eden ilk Türkiye kökenli milletvekili olarak kendisini tanımlayan Hakan Taş “Her türlü ayrımcılık ve dışlamaya karşı milletvekili olarak çalışmalar yürüteceğim. Seçildiğim için çok mutluyum” dedi.


Berlin’in Başbakanı Klaus Wowereit, aynı görev için üçüncü kez seçildi. Wowereit’in yeni başarısıyla SPD’den Almanya Başbakanlığına aday olup olmayacağı konuşulmaya başlandı. Ancak siyasi yorumculara göre güney eyaletlerinde Wowereit’in seçilme şansı pek yok.


Seçim sonuçlarına göre Eyalet Meclisi’ne SPD’den 48, CDU’dan 39, Yeşiller Partisi’nden 30, Sol Parti’den 20, Korsanlar Partisi’nden de 15 milletvekili seçildi. SPD, yeni hükümet ortağının kim olacağı ile ilgili hemen görüşmelere başlayacağını duyurdu.


 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24