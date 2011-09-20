Berlin meclisine 5 Türk





T24- Almanya’nın başkenti Berlin’de önceki gün yapılan eyalet seçimlerinde Türkler, büyük bir başarı yakaladı. 130 sandalyeli Eyalet Meclisi’ne 10 Türkiye kökenli milletvekili girdi. Berlin Başbakanı Wowereit üçüncü kez seçilirken, Korsan Partisi de ilk kez bir eyalet parlamentosuna girdi.







Sosyal Demokrat Parti’nin yüzde 28.4 ile birinci, Başbakan Angela Merkel’in partisi Hıristiyan Demokrat Birlik’in yüzde 23’le ikinci olduğu seçimlerde Türkler, mecliste büyük bir çoğunluk yakaladı. Farklı partilerden aday gösterilen 40 civarındaki Türk kökenli adaydan 10’u seçildi.





Yeşiller’den Özcan Mutlu, Canan Bayram ve Turgut Altuğ, SPD’den Dilek Kolat, Ülker Radziwill, İlkin Özışık ve Erol Özkaraca, Sol Parti’den Evrim Baba ve Hakan Taş ile CDU’dan Emine Demirbüken Wegner milletvekili seçildi.





İlk eşcinsel Türk milletvekili





Sol Parti listesinde ilk kez milletvekili seçilen Hakan Taş, eşcinsel kimliği ile tanınıyor. Eşcinsel olduğunu deklare eden ilk Türkiye kökenli milletvekili olarak kendisini tanımlayan Hakan Taş “Her türlü ayrımcılık ve dışlamaya karşı milletvekili olarak çalışmalar yürüteceğim. Seçildiğim için çok mutluyum” dedi.





Berlin’in Başbakanı Klaus Wowereit, aynı görev için üçüncü kez seçildi. Wowereit’in yeni başarısıyla SPD’den Almanya Başbakanlığına aday olup olmayacağı konuşulmaya başlandı. Ancak siyasi yorumculara göre güney eyaletlerinde Wowereit’in seçilme şansı pek yok.





Seçim sonuçlarına göre Eyalet Meclisi’ne SPD’den 48, CDU’dan 39, Yeşiller Partisi’nden 30, Sol Parti’den 20, Korsanlar Partisi’nden de 15 milletvekili seçildi. SPD, yeni hükümet ortağının kim olacağı ile ilgili hemen görüşmelere başlayacağını duyurdu.



