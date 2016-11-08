Berlin İncirlik misyonunu tartışıyor

Alman Federal Meclisi Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) parti Grup Başkanı Gerda Hasselfeldt, İncirlik Üssü'ndeki Alman askerlerinin görev süresinin uzatılmasından yana olduğunu ifade etti. Hasselfeldt Salı günü Berlin'de yaptığı açıklamada, askerlerin geri çekilmesinin bölgede Almanya ile birlikte IŞİD'e karşı mücadele yürüten müttefiklerin çıkarına olmayacağını söyledi. Türkiye'deki gelişmeleri "son derece ürkütücü” olarak nitelendiren Hasselfeldt, ancak bu durumun İncirlik Üssü'nde Alman askerlerinin misyonu ile bağlantısı olmadığını dile getirdi.

İncirlik Üssü’nde IŞİD’e karşı verilen uluslararası mücadeleye destek için yaklaşık 250 Alman askeri görev yapıyor. Alman birliği 6 adet Tornado tipi keşif uçağı ve bir yakıt ikmal uçağı ile müttefiklere destek sağlıyor. Alman Meclisi’nde yarın askerlerin görev süresinin uzatılmasına ilişkin oylamanın yapılması bekleniyor.

Alman Meclisi Sosyal Demokrat Parti (SPD) Grubu ise Alman birliğinini görev süresinin uzatılması ile birlikte ek bir bildirinin kabul edilmesi için diretiyor. Partinin Savunma Politikaları Sözcüsü Rainer Arnold, Mitteldeutsche Zeitung'a yaptığı açıklamada, bu bildiride İncirlik'e alternatif üslerin belirtildiğini söyledi. Bunun yanı sıra ek bildiride, İncirlik Üssü'nde Alman askerlerine yönelik yeni tesislerin inşası ve Alman milletvekillerinin Alman birliğini ziyaret etme hakkı ön koşul olarak yer alıyor.

Arnold'un verdiği bilgilere göre, konu Salı günü Sosyal Demokrat Parti ile Hristiyan Birlik partileri gruplarının yapacağı görüşmede ele alınacak.

Sol Parti: Alman askerleri İncirlik’ten çekilsin

Muhalefetteki Sol Parti, Alman askerlerinin İncirlik'te görev yapmasına karşı çıkıyor ve birliğinden İncirlik'ten çekilmesini talep ediyor. Alman Meclisi Savunma Komisyonu'nun Sol Partili Üyesi Alexander Neu, Sosyal Demokrat Parti'ye çağrıda bulunarak, Çarşamba günü yapılacak oylamada "hayır” oyu vermesini istedi. Neu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin Alman vekillere İncirlik Üssü'nü ziyaret iznini sadece bir seferliğe vermiş olmasını da eleştirdi.

Alman Meclisi'nin 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak nitelendiren kararı üzerine Türkiye, Alman milletvekillerinin İncirlik Üssü'nü ziyaret etmesine uzun süre izin vermemişti. Alman hükümetinin kararın bağlayıcı olmadığını açıklamasının ardından ise Ekim ayının başında Alman Meclisi Savunma Komisyonu'ndan bir heyetin İncirlik Üssü'nü ziyaret etmesine izin verilmişti. Ancak daha sonra Ankara, Sol Parti milletvekili Jan van Aken'ın İncirlik Üssü'ndeki Alman birliğini ziyaret etmesine yine yeşil ışık yakmamıştı.

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DW/dpa, JD/GA