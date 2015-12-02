Berlin için yeşil kent girişimi



Berlin hareketli gece hayatı ve barındırdığı kültürel mirasların yanı sıra yenilenebilir enerji alanında da yenilikçi fikirlere ev sahipliği yapıyor. Kentin Kreuzberg semtinde yer alan ufaFabrik, yaklaşık 40 yıldır çevreye duyarlı bir yaşam sürmek isteyen idealistlere ev sahipliği yapıyor.

Siegrid Niemer ve arkadaşları burada hem yaşayıp hem de çalışıyorlar ve 36 yıl önce yeşil çatılara yönelip rüzgar türbini, güneş enerjisi panelleri kullanan ve yağmur suyunu işleyip kullanılır hale getiren ilk insanlar arasında yer alıyorlar. Niemer “Başlangıçta birlikte çalışıp yeni bir yaşam tarzı oluşturmak istedik, toplumdaki her türlü sorunla ilgilendik ve bu da sürdürülebilir bir hayat sürme fikrini ortaya çıkardı” açıklamasını yapıyor.

O zamanlar insanların onlara deli gözüyle baktığını söyleyen Niemer "İlk karbondioksit jeneratörümüz eski bir minibüsten yapılmıştı ve ilk ısıtma sistemimiz oydu. Bozulma olasılığı yüksekti ve o yüzden başında gece gündüz bekledik. Ancak hiç patlamadı yani oldukça başarılıydık. Bugün en modern Karbondioksit jeneratörlerine sahibiz ve binayı bunlarla ısıtıyoruz" diyor.

Her şey çevre dostu

Bugün ufaFabrik, tiyatro ve müzik performanslarına, dans ve fitness kurslarına ve turistler için konaklama imkanlarına ev sahipliği yapıyor. Ve ufaFabrik'te yer alan her şey çevre dostu.

Berlin Eyalet Meclisi üyesi Yeşiller Partisi Sözcüsü Michael Schäffer, çevre dostu dairesinin mutfağında yeşil çay içiyor. Schäffer, sera gazı salınımının %80'inin şehirlerden kaynaklandığını söylüyor. Schäffer, bunun şehirdeki kırmızı çizgi politikasından kaynaklı olduğunu düşünüyor. Kendi binasındaki solar paneller şehir yönetiminden izin çıkmadan kullanılamıyor.

Ancak Berlin'in 2050 yılına kadar tamamen çevre dostu olmasını sağlayacak bir planı olduğunu belirten Schäffer, "Berlin'de şu anda inşaatlar devam ediyor… Biz de bu durumda evlerin çevre dostu olmasını istiyoruz ancak bu o kadar da kolay değil çünkü inşaatlardaki ana amaç, binaları hızlıca bitirmek. Ancak bu binalar 40 yıl sonra da burada olacak ve 2050'de tamamen çevre dostu olması gerekecek" şeklinde konuşuyor.

Atılması gereken çok adım var

Schäffer'e göre Berlin hem çok iyi bir ulaşım ağına sahip hem de enerji ve ısı dağıtım sistemi çok gelişmiş. Ancak şehrin gerçekten yeşil olması için daha çok yol kat etmesi gerekiyor. Schäffer "Tedbir ve kurallara baktığınızda, Kopenhag, Amsterdam ya da Stockholm'den gerideyiz…" diyor.

Paris'teki iklim zirvesine bakınca yeşil siyasetçi başarının yalnızca iklim tedbirlerinin getirdiği ekonomik fırsatlara odaklanılırsa gelebileceğini söylüyor. Siegrid Niemer ufaFabrikte bu taktiği başarıyla uygulamış.

Niemer "Bence bu kadar uzun süredir var olmamızın en önemli sırrı her şeyi pozitif bir biçimde yapmaya çalışmamız. Biz, insanları suçlamanın bir anlamı olmadığını düşünüyoruz. Sadece bizim hayatımıza iyi geldiğini ve belki sizin hayatınız için de iyi olabileceğini söylüyoruz. Ve insanlar bundan hoşlanıyor" açıklamasını yapıyor.

ufaFabrik Berlin'in iklim çalışmalarında oldukça etkin ve geçtiğimiz günlerde şehrin enerji ve iklim koruma programı ile ilgili bir konferansa ev sahipliği yaptı. Niemer'e göre mesele ileriye doğru bir adım atmaktan ibaret.