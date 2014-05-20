Berlin Havacılık Fuarı başlıyor



20 - 25 Mayıs 2014 tarihleri arasında yapılacak Uluslararası Berlin Uzay ve Havacılık Fuarı ILA 2014’ün bu yılki resmi partner ülkesi Türkiye oldu. Türkiye, her iki yılda bir düzenlenen fuara 2008 yılından bu yana katılıyor. Türkiye'den önce Berlin Uzay ve Havacılık Fuarı'nda Rusya, Hindistan, İsviçre ve Polonya partner ülke unvanını taşıdı. Fuar, Alman Uzay ve Havacılık Sanayii Birliği (BDLI) ve Berlin Fuarcılık şirketi tarafından organize ediliyor.

Berlin Uzay ve Havacılık Fuarı'nda ürünlerini sergileyecek Türk şirketleri arasında başta Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ- TAI) olmak üzere Türk havacılığının önde gelen birçok kuruluşu bulunuyor. Ziyaretçilerden ilgi görmesi beklenen ürünlerin başında TUSAŞ tarafından üretilen insansız hava aracı Anka ile temel eğitim uçağı Hürkuş'un gelmesi bekleniyor.

TUSAŞ'ın kozları

TUSAŞ Genel Müdürü Muharrem Dörtkaşlı, fuardan beklentilerini şöyle özetliyor: "TUSAŞ’ın havacılık ve uzay alanında geldiği noktayı başta Avrupa havacılık endüstrisi ve muhtemel müşterilerimize tanıtmak için Avrupa düzenlenen önde gelen üç fuardan biri olan ILA Berlin Air Show’a katılıyoruz. Bir yandan kendi ürünlerimiz olan T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri, Anka İnsansız Hava Aracı Sistemi ve Hürkuş Temel Eğitim Uçağı’nı sergilerken bir yandan da başta Airbus olmak üzere sivil havacılık endüstrisinin ana oyuncularına tasarımdan üretime kadar tüm süreçlerde TUSAŞ’ın güvenilir ve yüksek kaliteli bir iş ortağı olduğu mesajını vermek istiyoruz."

'2002 düzenlemeleri ivme kazandırdı'

Uzmanlara göre 2002 yılında yapılan düzenlemeler, Türkiye'de sivil havacılığa önemli ivme kazandırdı. Dünyanın en büyük havaalanının İstanbul'a yapılıyor olması da gözlemciler tarafından bu dinamiğin bir yansıması olarak görülüyor.

Anka ve T-129 helikopterinin ILA Plaza’da statik olarak sergileneceğini belirten TUSAŞ Genel Müdürü Dörtkaşlı sözlerine şöyle devam etti: "Standımızda da yine kendi tasarımımız olan Hürkuş uçağının silahlı versiyonunun canlı mock-up’ını sergileyeceğiz. Bunun yanı sıra uydu tasarım ve uzay sistemleri montaj, entegrasyon ve test alt yapımızı vurgularken, bir yandan da sivil yolcu uçakları komponent tasarım ve üretim yeteneklerimize vurgu yapacağız."

Havadaki rekabet

Muharrem Dörtkaşlı, geliştirdikleri ürün ve hizmetleri uluslararası rekabet açısından değerlendiriyor: "TUSAŞ, havacılık ve savunma sanayisindeki 30 yıllık tecrübesiyle, tasarım, geliştirme, üretim ve lojistik alanındaki mükemmeliyet anlayışı, tasarladığı sabit ve döner kanatlı platform ve uydu sistemleri, uygun idame maliyetleri ve teknolojideki rekabetçi yaklaşımıyla pazara yeni bir soluk getirmiştir. Buna paralel olarak, ülkemizin son yıllardaki uluslararası ilişkilerinin etkisiyle özellikle Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Asya coğrafyasında özgün tasarımlarımız olan Anka, T129 Atak ve Hürkuş'a yoğun bir ilgi gözlemlenmektedir. Sahip olduğumuz ürünlerin yanı sıra modernizasyon, sistem entegrasyonu ve sivil/askeri hava platformu yapısallarındaki tasarım ve üretim kabiliyetlerimiz ve uluslararası arenadaki etkin konumumuzu sergileyeceğiz."